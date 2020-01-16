Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 января

16 января. FINMARKET.RU -РФ с 17 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3078,52 (+13,35) руб./грамм; на серебро - 35,33 (+0,23) руб./грамм; на платину - 2044,82 (+73,66) руб./грамм; на палладий - 4683,5 (+365,91) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,6 пункта (0,785%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3157,23 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51075,844 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 408,760 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1980 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7367 руб. Минимальный курс евро составил 68,4375 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,4375 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1065 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6305 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 278 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9481 руб. Минимальный курс юаня составил 8,91 руб., максимальный - 8,9748... Минимальный курс юаня составил 8,91 руб., максимальный - 8,9748... читать дальше

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Впервые все пять глобальных рисков на 10-летнюю перспективу по степени вероятности и степени воздействия состоят из экологических рисков, следует из отчета "Глобальные риски" Всемирного экономического форума (ВЭФ), составленного в сотрудничестве с компаниями Marsh & McLennan и... читать дальше

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Рынок акций РФ вырос вслед за мировыми рынками после известий о подписании торгового соглашения первой фазы между США и Китаем. Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Ранее, в четверг, Госдума... Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Ранее, в четверг, Госдума... читать дальше

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ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") определило ставку 16-го купона облигаций 22-й серии в размере 6% годовых, а также ставку 20-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 4% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК ЕЭС"... "ФСК ЕЭС"... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ДОМ.РФ" и его облигаций серий 001Р-01R - 001Р-07R на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг "ДОМ.РФ" обусловлен очень... Кредитный рейтинг "ДОМ.РФ" обусловлен очень... читать дальше

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Правительство РФ разрешило еще двум банкам работать со спецсчетами для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках, следует из правительственного распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. Этим документом в число банков,... Этим документом в число банков,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок ускорили подъем в ходе торгов в четверг. Как сообщалось, в минувшую среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно... Оно... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии в 2019 году составил в текущих ценах 132 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 1,2% больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении Белстата. По итогам года темп роста белорусской экономики незначительно... По итогам года темп роста белорусской экономики незначительно... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут в четверг, обновив рекордные максимумы, на фоне оптимистичной отчетности Morgan Stanley и статданных. Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования... Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ДОМ.РФ" и его облигаций серий 001Р-01R - 001Р-07R на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг "ДОМ.РФ" обусловлен очень... Кредитный рейтинг "ДОМ.РФ" обусловлен очень... читать дальше

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что состав правительства России в основном сохранится. "Я не ожидаю существенного обновления. Это правительство достаточно молодое, и за исключением, может быть, нескольких случаев в основном я предполагаю, оно сохранится", - сказал... читать дальше

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Barrick Gold в 2019 году, по предварительным данным, увеличил производство золота на 21%, до 5,465 млн унций, следует из сообщения золотодобытчика. Выпуск меди вырос на 13%, до 432 млн фунтов. Для сравнения, прогноз по золоту составлял 5,1-5,6 млн унций, по меди -... Для сравнения, прогноз по золоту составлял 5,1-5,6 млн унций, по меди -... читать дальше

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