.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,7021 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Путин считает прямой угрозой демографии низкие доходы населения
Путин назвал прямой угрозой демографии низкие доходы населения. России необходимо обеспечить устойчивый рост населения страны, заявил президент в ходе послания Федеральному Собранию
 
ВЭФ: что мешает решать общемировые проблемы
Решать общемировые проблемы мешают экономические и политические раздоры, считают участники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Их "Доклад о глобальных рисках" призывает бизнес возглавить процесс перемен, ибо "мир не может ждать, пока...
 
Ценам на жилье в 2020 году прочат рост на 10-15%
За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%, пишут "Известия", озвучивая прогноз, сделанные в беседе с газетой руководителем аналитического центра ЦИАН Алексеем...
 
Траты россиян на мобильные приложения превысили $1 млрд
В 2019 году россияне скачали более 5,125 млрд приложений, что на 35% больше, чем в 2016 году, и потратили в приложениях $1,06 млрд, увеличив за три года свои расходы на 155%. Такие данные приводит компания App Annie в своем ежегодном отчете о...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

16 января 2020 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,7021 руб.

 0  
16 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7021 руб.

Минимальный курс евро составил 68,425 руб., максимальный - 68,9 руб. Было заключено 4559 сделок. Объем торгов составил 16172,27 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,87 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
16 января 2020 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 16 января растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,6 пункта (0,785%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3157,23 пункта.

Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45...    читать дальше
.
16 января 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 16 января выросла на 0,81% и составила 51075,844 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51075,844 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 408,760 млрд руб., или на...
.
16 января 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,7367 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1980 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7367 руб.

Минимальный курс евро составил 68,4375 руб.,...    читать дальше
.
16 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,6305 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1065 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6305 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
16 января 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9481 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 278 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9481 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,91 руб., максимальный - 8,9748...    читать дальше
.
16 января 2020 года 19:06
Впервые все пять глобальных рисков на 10-летнюю перспективу связаны с экологией - ВЭФ
Впервые все пять глобальных рисков на 10-летнюю перспективу по степени вероятности и степени воздействия состоят из экологических рисков, следует из отчета "Глобальные риски" Всемирного экономического форума (ВЭФ), составленного в сотрудничестве с компаниями Marsh & McLennan и...    читать дальше
.
16 января 2020 года 19:02
Рынок российских акций завершил торги на подъеме
Рынок акций РФ вырос вслед за мировыми рынками после известий о подписании торгового соглашения первой фазы между США и Китаем.

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Ранее, в четверг, Госдума...    читать дальше
.
16 января 2020 года 18:59
ФСК установила ставки очередных купонов трех серий облигаций
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") определило ставку 16-го купона облигаций 22-й серии в размере 6% годовых, а также ставку 20-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 4% годовых, говорится в сообщениях компании.

"ФСК ЕЭС"...    читать дальше
.
16 января 2020 года 18:46
АКРА подтвердило рейтинг "ДОМ.РФ" на уровне "ААА(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ДОМ.РФ" и его облигаций серий 001Р-01R - 001Р-07R на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг "ДОМ.РФ" обусловлен очень...    читать дальше
.
16 января 2020 года 18:38
Еще два банка получили разрешение работать со спецсчетами для госзакупок
Правительство РФ разрешило еще двум банкам работать со спецсчетами для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках, следует из правительственного распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Этим документом в число банков,...    читать дальше
.
16 января 2020 года 18:29
Цены на нефть ускорили рост
Цены на нефть эталонных марок ускорили подъем в ходе торгов в четверг. Как сообщалось, в минувшую среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно...    читать дальше
.
16 января 2020 года 18:24
Рост экономики Белоруссии в 2019 году составил 1,2%
Валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии в 2019 году составил в текущих ценах 132 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 1,2% больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении Белстата.

По итогам года темп роста белорусской экономики незначительно...    читать дальше
.
16 января 2020 года 18:15
Позитивные статданные стимулируют рост американских фондовых индексов
Американские фондовые индексы уверенно растут в четверг, обновив рекордные максимумы, на фоне оптимистичной отчетности Morgan Stanley и статданных.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования...    читать дальше
.
16 января 2020 года 18:06
АКРА подтвердило рейтинг "ДОМ.РФ" и его облигаций на уровне "AAA(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ДОМ.РФ" и его облигаций серий 001Р-01R - 001Р-07R на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг "ДОМ.РФ" обусловлен очень...    читать дальше
.
16 января 2020 года 18:01
Состав правительства России в основном сохранится - Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что состав правительства России в основном сохранится. "Я не ожидаю существенного обновления. Это правительство достаточно молодое, и за исключением, может быть, нескольких случаев в основном я предполагаю, оно сохранится", - сказал...    читать дальше
.
16 января 2020 года 17:54
Barrick Gold в прошлом году увеличил производство золота на 21%
Barrick Gold в 2019 году, по предварительным данным, увеличил производство золота на 21%, до 5,465 млн унций, следует из сообщения золотодобытчика. Выпуск меди вырос на 13%, до 432 млн фунтов.

Для сравнения, прогноз по золоту составлял 5,1-5,6 млн унций, по меди -...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.