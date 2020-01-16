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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 133,7 млрд руб.
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16 января 2020 года 10:52
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 133,7 млрд руб.
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16 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 января по данным на начало операционного дня снизилось до 133,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 990,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 278 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9481 руб. Минимальный курс юаня составил 8,91 руб., максимальный - 8,9748... читать дальше
.16 января 2020 года 19:06
Впервые все пять глобальных рисков на 10-летнюю перспективу по степени вероятности и степени воздействия состоят из экологических рисков, следует из отчета "Глобальные риски" Всемирного экономического форума (ВЭФ), составленного в сотрудничестве с компаниями Marsh & McLennan и... читать дальше
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Рынок акций РФ вырос вслед за мировыми рынками после известий о подписании торгового соглашения первой фазы между США и Китаем. Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Ранее, в четверг, Госдума... читать дальше
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Американские фондовые индексы уверенно растут в четверг, обновив рекордные максимумы, на фоне оптимистичной отчетности Morgan Stanley и статданных. Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования... читать дальше
.16 января 2020 года 18:06
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ДОМ.РФ" и его облигаций серий 001Р-01R - 001Р-07R на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг "ДОМ.РФ" обусловлен очень... читать дальше
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