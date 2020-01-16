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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2360,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1583,71 млрд руб.
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16 января 2020 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2360,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1583,71 млрд руб.
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16 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 января составили по Российской Федерации 2360,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2194,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1524,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1399,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 января составили 1583,71 млрд руб. против 2368,68872 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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.16 января 2020 года 18:06
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