Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2360,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1583,71 млрд руб.

16 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 января составили по Российской Федерации 2360,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2194,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1524,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1399,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 января составили 1583,71 млрд руб. против 2368,68872 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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