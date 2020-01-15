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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 3 января по 10 января на 2549 тыс. баррелей, бензина - выросли на 6678 тыс. баррелей
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15 января 2020 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 3 января по 10 января на 2549 тыс. баррелей, бензина - выросли на 6678 тыс. баррелей
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15 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2549 тыс. баррелей - до 428,511 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 6678 тыс. баррелей и составили 258,287 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 8171 тыс. баррелей, достигнув 147,221 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1100 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 3246 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1650 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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15 января 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,86 пункта (0,091%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3132,63 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше
.15 января 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 января снизилась на 0,56% и составила 50667,084 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50667,084 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 286,977 млрд руб., или на...
.15 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2251 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,5362 руб. Минимальный курс евро составил 68,31 руб.,... читать дальше
.15 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 18 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9202 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9011 руб., максимальный - 8,9552... читать дальше
.15 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,5257 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1213 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,5257 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.15 января 2020 года 19:14
РН банк в рамках оферты выкупил 867 тыс. 383 облигации 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 17,35% займа. 5-летние... читать дальше
.15 января 2020 года 18:58
Российский фондовый рынок, начавший день в миноре, завершил торги без единой динамики. Европейские фондовые индикаторы с утра изменялись без единой динамики. Позже большинство индексов снижалось. Рынки акций АТР закрылись снижением. Котировки фьючерсов... читать дальше
.15 января 2020 года 18:52
Заседание правительства РФ в четверг состоится, независимо от состоявшейся отставки кабинета министров, утверждает вице-премьер Виталий Мутко. "Мы трудимся, исполняем обязанности до последнего, пока не будет сформировано новое правительство", - сказал Мутко в среду на... читать дальше
.15 января 2020 года 18:47
Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют умеренный рост благодаря спросу глобальных инвесторов на российские активы на фоне сильных кредитных показателей России и снижения геополитических рисков. Новости об отставке правительства РФ вызвали... читать дальше
.15 января 2020 года 18:38
Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования - UnitedHealth Group Inc. - увеличила в 4-м квартале чистую прибыль до $3,54 млрд, или $3,68 в расчете на акцию, по сравнению с $3,04 млрд, или $3,10 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированная... читать дальше
.15 января 2020 года 18:37
НК "Роснефть" установила ставку 21-24-го купонов биржевых облигаций серий БО-18 - Б0-23 и БО-25 - Б0-26 в размере 6,3% годовых, говорится в сообщениях компании. Все эти займы общим объемом 400 млрд рублей были размещены в январе 2015 года. Объем выпуска БО-18 - 100... читать дальше
.15 января 2020 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 3 января по 10 января на 2549 тыс. баррелей, бензина - выросли на 6678 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2549 тыс. баррелей - до 428,511 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 6678 тыс. баррелей и составили 258,287 млн баррелей,... читать дальше
.15 января 2020 года 18:25
В ноябре-декабре нерезиденты и дочерние иностранные банки нарастили позиции по валютным свопам до $7,5 млрд - ЦБ
За период с ноября по декабрь 2019 года нерезиденты и дочерние иностранные банки заметно нарастили позиции по валютным свопам - до $7,5 млрд, объем их совокупной позиции вернулся на уровень июля 2019 года, сообщается в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном ЦБ... читать дальше
.15 января 2020 года 18:17
Торги в среду американские фондовые индексы начали слабыми и разнонаправленными изменениями, однако затем перешли к уверенному росту на фоне неоднозначных новостей, включая статистические данные и корпоративную отчетность. Значение Dow Jones Industrial Average к 18:08... читать дальше
.15 января 2020 года 18:00
В 4-м квартале американский банк Goldman Sachs Group Inc. снизил чистую прибыль на 4% - до $1,724 млрд, или $4,69 в расчете на акцию, по сравнению с $1,793 млрд, или $4,79 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Как говорится в сообщении банка, выручка в... читать дальше
.15 января 2020 года 17:53
ЦБ РФ ожидает сохранения интереса нерезидентов к ОФЗ, текущая их доля не несет рисков финансовой стабильности, сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в кулуарах проходящего в РАНХиГС Гайдаровского форума. "Пока... читать дальше
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