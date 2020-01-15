Запасы нефти в США упали за период с 3 января по 10 января на 2549 тыс. баррелей, бензина - выросли на 6678 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1100 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 3246 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1650 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 6678 тыс. баррелей и составили 258,287 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

15 января. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 2549 тыс. баррелей - до 428,511 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

.

Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,86 пункта (0,091%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3132,63 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50667,084 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 286,977 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2251 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,5362 руб. Минимальный курс евро составил 68,31 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,31 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 18 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9202 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9011 руб., максимальный - 8,9552... Минимальный курс юаня составил 8,9011 руб., максимальный - 8,9552... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1213 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,5257 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

РН банк в рамках оферты выкупил 867 тыс. 383 облигации 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 17,35% займа. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 17,35% займа. 5-летние... 5-летние... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, начавший день в миноре, завершил торги без единой динамики. Европейские фондовые индикаторы с утра изменялись без единой динамики. Позже большинство индексов снижалось. Европейские фондовые индикаторы с утра изменялись без единой динамики. Позже большинство индексов снижалось. Рынки акций АТР закрылись снижением. Рынки акций АТР закрылись снижением. Котировки фьючерсов... Котировки фьючерсов... читать дальше

.

Заседание правительства РФ в четверг состоится, независимо от состоявшейся отставки кабинета министров, утверждает вице-премьер Виталий Мутко. "Мы трудимся, исполняем обязанности до последнего, пока не будет сформировано новое правительство", - сказал Мутко в среду на... "Мы трудимся, исполняем обязанности до последнего, пока не будет сформировано новое правительство", - сказал Мутко в среду на... читать дальше

.

Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют умеренный рост благодаря спросу глобальных инвесторов на российские активы на фоне сильных кредитных показателей России и снижения геополитических рисков. Новости об отставке правительства РФ вызвали... читать дальше

.

Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования - UnitedHealth Group Inc. - увеличила в 4-м квартале чистую прибыль до $3,54 млрд, или $3,68 в расчете на акцию, по сравнению с $3,04 млрд, или $3,10 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированная... Скорректированная... читать дальше

.

НК "Роснефть" установила ставку 21-24-го купонов биржевых облигаций серий БО-18 - Б0-23 и БО-25 - Б0-26 в размере 6,3% годовых, говорится в сообщениях компании. Все эти займы общим объемом 400 млрд рублей были размещены в январе 2015 года. Объем выпуска БО-18 - 100... Все эти займы общим объемом 400 млрд рублей были размещены в январе 2015 года. Объем выпуска БО-18 - 100... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2549 тыс. баррелей - до 428,511 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 6678 тыс. баррелей и составили 258,287 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 6678 тыс. баррелей и составили 258,287 млн баррелей,... читать дальше

.

За период с ноября по декабрь 2019 года нерезиденты и дочерние иностранные банки заметно нарастили позиции по валютным свопам - до $7,5 млрд, объем их совокупной позиции вернулся на уровень июля 2019 года, сообщается в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном ЦБ... читать дальше

.

Торги в среду американские фондовые индексы начали слабыми и разнонаправленными изменениями, однако затем перешли к уверенному росту на фоне неоднозначных новостей, включая статистические данные и корпоративную отчетность. Значение Dow Jones Industrial Average к 18:08... Значение Dow Jones Industrial Average к 18:08... читать дальше

.

В 4-м квартале американский банк Goldman Sachs Group Inc. снизил чистую прибыль на 4% - до $1,724 млрд, или $4,69 в расчете на акцию, по сравнению с $1,793 млрд, или $4,79 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Как говорится в сообщении банка, выручка в... Как говорится в сообщении банка, выручка в... читать дальше

.

ЦБ РФ ожидает сохранения интереса нерезидентов к ОФЗ, текущая их доля не несет рисков финансовой стабильности, сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в кулуарах проходящего в РАНХиГС Гайдаровского форума. "Пока... "Пока... читать дальше

.