Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,4937 руб.

15 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1008 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4937 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,34 руб., максимальный - 61,8 руб. Было заключено 13609 сделок. Объем торгов составил 50469,89 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,535 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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