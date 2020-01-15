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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,4418 руб.
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15 января 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,4418 руб.
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15 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 813 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,4418 руб. Минимальный курс евро составил 68,29 руб., максимальный - 68,6125 руб. Была заключена 4721 сделка. Объем торгов составил 18277,73 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,4875 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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