Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,4418 руб.

15 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 813 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,4418 руб.

Минимальный курс евро составил 68,29 руб., максимальный - 68,6125 руб. Была заключена 4721 сделка. Объем торгов составил 18277,73 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,4875 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.