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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9157 руб.
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15 января 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9157 руб.

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15 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 31 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9157 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9075 руб., максимальный - 8,9274 руб. Было заключено 77 сделок. Объем торгов составил 352,4 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,917 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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