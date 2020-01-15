Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 990,7 млрд руб.

15 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 января по данным на начало операционного дня снизилось до 990,7 млрд руб.

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Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января текущего года ввести ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами; на первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена. "Предлагаю... "Предлагаю... читать дальше

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Заседание стран-участниц сделки ОПЕК+ в марте никто не отменял, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, встречу надо проводить и определять на ней дальнейшие шаги. По его словам, встречу надо проводить и определять на ней дальнейшие шаги. "Официально к нам никто не обращался, и даже неофициально.... "Официально к нам никто не обращался, и даже неофициально.... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня с посланием Федеральному Собранию, заявил, что низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России. "Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие... "Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие... читать дальше

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Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. "Люди хотят развития, и сами стремятся двигаться вперед в профессии, в знаниях, в достижении благополучия", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию. По... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 61,4328 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,88 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 68,3747 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,66 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что главным индикатором проблем в экономике является инфляция. "Инфляция является таким ярким индикатором, который сигнализирует о тех или иных проблемах в экономике, большого спроса или малого спроса", - заявил Орешкин,... читать дальше

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Инвесторы арендовали у города 1 тыс. объектов недвижимости по итогам торгов в 2019 году, сообщили в пресс-службе департамента городского имущества. "В 2019 году город реализовал на торгах по аренде тысячу объектов, что выше показателя за аналогичный период прошлого года в 2,5... читать дальше

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Группа "ГАЗ" выиграла тендер на поставку Москве 100 электробусов за 5,692 млрд руб. в 2020 году с их последующим сервисным обслуживанием, следует из материалов портала госзакупок. Контракт ООО "Русские автобусы - Группа "ГАЗ" предполагает, что электробусы с количеством... Контракт ООО "Русские автобусы - Группа "ГАЗ" предполагает, что электробусы с количеством... читать дальше

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5 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-31 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9843% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,73% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,73% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 284 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 61,4328 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 1,88 коп. и составил 61,4328 руб.... читать дальше

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13 января купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 12,09 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 6 декабря по 14 января планирует приобрести валюту на 195,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,3 млрд... Минфин с 6 декабря по 14 января планирует приобрести валюту на 195,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,3 млрд... читать дальше

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В 2019 году российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 10,2%, свидетельствуют оперативные данные Росавиации. Пассажирооборот за минувший год вырос на 12,6% и достиг отметки в 322,98 млрд... читать дальше

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Потребительские цены во Франции в декабре 2019 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,5% в годовом выражении после повышения на 1% в ноябре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Предварительные данные указывали... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 31 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9157 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9075 руб., максимальный - 8,9274... Минимальный курс юаня составил 8,9075 руб., максимальный - 8,9274... читать дальше

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