15 января 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Декабрь 2019
|12:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Декабрь 2019
|12:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Декабрь 2019
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Ноябрь 2019
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Ноябрь 2019
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Декабрь 2019
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Январь 2020
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 января
Это автоматическое сообщение.
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15 января 2020 года 12:34
Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января текущего года ввести ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами; на первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.
"Предлагаю... читать дальше
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15 января 2020 года 12:32
Заседание стран-участниц сделки ОПЕК+ в марте никто не отменял, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
По его словам, встречу надо проводить и определять на ней дальнейшие шаги.
"Официально к нам никто не обращался, и даже неофициально.... читать дальше
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15 января 2020 года 12:25
Президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня с посланием Федеральному Собранию, заявил, что низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России.
"Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие... читать дальше
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15 января 2020 года 12:22
Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. "Люди хотят развития, и сами стремятся двигаться вперед в профессии, в знаниях, в достижении благополучия", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию. По... читать дальше
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15 января 2020 года 12:15
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 61,4328 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,88 коп.
Это автоматическое сообщение.
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15 января 2020 года 12:15
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 68,3747 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,66 коп.
Это автоматическое сообщение.
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15 января 2020 года 12:11
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что главным индикатором проблем в экономике является инфляция. "Инфляция является таким ярким индикатором, который сигнализирует о тех или иных проблемах в экономике, большого спроса или малого спроса", - заявил Орешкин,... читать дальше
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15 января 2020 года 12:02
Инвесторы арендовали у города 1 тыс. объектов недвижимости по итогам торгов в 2019 году, сообщили в пресс-службе департамента городского имущества. "В 2019 году город реализовал на торгах по аренде тысячу объектов, что выше показателя за аналогичный период прошлого года в 2,5... читать дальше
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15 января 2020 года 11:53
Группа "ГАЗ" выиграла тендер на поставку Москве 100 электробусов за 5,692 млрд руб. в 2020 году с их последующим сервисным обслуживанием, следует из материалов портала госзакупок.
Контракт ООО "Русские автобусы - Группа "ГАЗ" предполагает, что электробусы с количеством... читать дальше
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15 января 2020 года 11:50
5 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-31 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9843% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,73% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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15 января 2020 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 284 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 61,4328 руб. По... читать дальше
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15 января 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 1,88 коп. и составил 61,4328 руб.... читать дальше
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15 января 2020 года 11:28
13 января купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 12,09 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Минфин с 6 декабря по 14 января планирует приобрести валюту на 195,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,3 млрд... читать дальше
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15 января 2020 года 11:17
В 2019 году российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 10,2%, свидетельствуют оперативные данные Росавиации. Пассажирооборот за минувший год вырос на 12,6% и достиг отметки в 322,98 млрд... читать дальше
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15 января 2020 года 11:05
Потребительские цены во Франции в декабре 2019 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,5% в годовом выражении после повышения на 1% в ноябре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Предварительные данные указывали... читать дальше
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15 января 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 31 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9157 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,9075 руб., максимальный - 8,9274... читать дальше
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