ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 января в размере 61,414 руб.

14 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 января, составляет 61,414 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,66 коп.

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,92 пункта (0,695%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3129,77 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50954,062 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 146,613 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 663 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9182 руб. Минимальный курс юаня составил 8,899 руб., максимальный - 8,9299... Минимальный курс юаня составил 8,899 руб., максимальный - 8,9299... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2928 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3988 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3137 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3058 руб. Минимальный курс евро составил 68,07 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,07 руб.,... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший день в мажоре, завершил вторник в существенном минусе. Европейские фондовые индикаторы с утра демонстрировали негативный настрой, потом изменялись без единой динамики. Европейские фондовые индикаторы с утра демонстрировали негативный настрой, потом изменялись без единой динамики. Рынки акций АТР закрылись разнонаправленными... Рынки акций АТР закрылись разнонаправленными... читать дальше

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Во вторник котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2027 году. При этом американские казначейские... читать дальше

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В 1-м квартале 2020 года Белоруссия может разместить евробонды на $1-1,2 млрд при условии благоприятной конъюнктуры рынка, сообщил министр финансов страны Максим Ермолович журналистам во вторник в Минске. "С евробондами у нас все по плану. Ожидаем, исходя из... "С евробондами у нас все по плану. Ожидаем, исходя из... читать дальше

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Германский автопроизводитель Opel сократит 2,1 тыс. рабочих мест до 2025 года, а к 2029 году число сокращений может увеличиться до 4,1 тыс. Руководство компании и профсоюз договорились запустить на предприятиях в немецких городах Рюссельсхайм, Эйзенах и Кайзерслаутерн... Руководство компании и профсоюз договорились запустить на предприятиях в немецких городах Рюссельсхайм, Эйзенах и Кайзерслаутерн... читать дальше

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Фондовые индексы США снижаются, рынок следит за корпоративной отчетностью Нью-Йорк. 14 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы умеренно снижаются в начале торгов во вторник, участники рынка следят за началом сезона корпоративной отчетности в США, а также... Нью-Йорк. 14 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы умеренно снижаются в начале торгов во вторник, участники рынка следят за началом сезона корпоративной отчетности в США, а также... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 4-9-го купонов облигаций серии 001Р-01 в размере 5,95% годовых, говорится в сообщении банка. Банк в июле 2018 года разместил выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей на 10 лет. Ставка текущего купона - 7,6% годовых. По... Банк в июле 2018 года разместил выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей на 10 лет. Ставка текущего купона - 7,6% годовых. По... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство "Л`Этуаль" о покупке сети магазинов "Подружка". "Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайство ООО "Алькор и Ко" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Табер Трейд", - сообщили "Интерфаксу" в... "Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайство ООО "Алькор и Ко" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Табер Трейд", - сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше

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В 4-м квартале чистая прибыль Citigroup Inc., входящего в тройку крупнейших банков США, выросла на 15,5% и составила $4,98 млрд по сравнению с $4,31 млрд за аналогичный период предыдущего года. Рост чистой прибыли в Citigroup объясняют снижением эффективной ставки... Рост чистой прибыли в Citigroup объясняют снижением эффективной ставки... читать дальше

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Минсельхоз РФ сохраняет прогноз экспорта зерна в текущем сельхозгоду (с июля 2019 по июнь 2020 года) на уровне 45 млн тонн с учетом квоты на второе полугодие сельхозгода в размере 20 млн тонн. "В текущем сельхозгоду потенциал экспорта оценивается в размере 45 млн тонн,... "В текущем сельхозгоду потенциал экспорта оценивается в размере 45 млн тонн,... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в декабре 2019 года вырос на 1,7% по отношению к ноябрю. Такие предварительные оценки производных показателей динамики обменного курса опубликованы на сайте ЦБ РФ. Индекс реального... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3936 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,22 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 61,22 руб.,... читать дальше

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