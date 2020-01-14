Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9126 руб.

14 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 736 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9126 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8987 руб., максимальный - 8,9286 руб. Было заключено 55 сделок. Объем торгов составил 282,57 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,9225 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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