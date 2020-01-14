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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1144 млрд руб.
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14 января 2020 года 10:14
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1144 млрд руб.
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14 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 января по данным на начало операционного дня выросло до 1144 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 261,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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14 января 2020 года 19:45
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,92 пункта (0,695%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3129,77 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше
.14 января 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 января выросла на 0,29% и составила 50954,062 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50954,062 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 146,613 млрд руб., или на...
.14 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 663 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9182 руб. Минимальный курс юаня составил 8,899 руб., максимальный - 8,9299... читать дальше
.14 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,3988 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2928 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3988 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.14 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3137 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3058 руб. Минимальный курс евро составил 68,07 руб.,... читать дальше
.14 января 2020 года 18:58
Российский фондовый рынок, начавший день в мажоре, завершил вторник в существенном минусе. Европейские фондовые индикаторы с утра демонстрировали негативный настрой, потом изменялись без единой динамики. Рынки акций АТР закрылись разнонаправленными... читать дальше
.14 января 2020 года 18:50
Во вторник котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2027 году. При этом американские казначейские... читать дальше
.14 января 2020 года 18:43
В 1-м квартале 2020 года Белоруссия может разместить евробонды на $1-1,2 млрд при условии благоприятной конъюнктуры рынка, сообщил министр финансов страны Максим Ермолович журналистам во вторник в Минске. "С евробондами у нас все по плану. Ожидаем, исходя из... читать дальше
.14 января 2020 года 18:35
Германский автопроизводитель Opel сократит 2,1 тыс. рабочих мест до 2025 года, а к 2029 году число сокращений может увеличиться до 4,1 тыс. Руководство компании и профсоюз договорились запустить на предприятиях в немецких городах Рюссельсхайм, Эйзенах и Кайзерслаутерн... читать дальше
.14 января 2020 года 18:24
Фондовые индексы США снижаются, рынок следит за корпоративной отчетностью Нью-Йорк. 14 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы умеренно снижаются в начале торгов во вторник, участники рынка следят за началом сезона корпоративной отчетности в США, а также... читать дальше
.14 января 2020 года 18:12
Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 4-9-го купонов облигаций серии 001Р-01 в размере 5,95% годовых, говорится в сообщении банка. Банк в июле 2018 года разместил выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей на 10 лет. Ставка текущего купона - 7,6% годовых. По... читать дальше
.14 января 2020 года 18:07
Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство "Л`Этуаль" о покупке сети магазинов "Подружка". "Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайство ООО "Алькор и Ко" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Табер Трейд", - сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше
.14 января 2020 года 17:56
В 4-м квартале чистая прибыль Citigroup Inc., входящего в тройку крупнейших банков США, выросла на 15,5% и составила $4,98 млрд по сравнению с $4,31 млрд за аналогичный период предыдущего года. Рост чистой прибыли в Citigroup объясняют снижением эффективной ставки... читать дальше
.14 января 2020 года 17:48
Минсельхоз подтвердил прогноз экспорта зерна из России в текущем сельхозгоду в 45 млн тонн с учетом квоты
Минсельхоз РФ сохраняет прогноз экспорта зерна в текущем сельхозгоду (с июля 2019 по июнь 2020 года) на уровне 45 млн тонн с учетом квоты на второе полугодие сельхозгода в размере 20 млн тонн. "В текущем сельхозгоду потенциал экспорта оценивается в размере 45 млн тонн,... читать дальше
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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в декабре 2019 года вырос на 1,7% по отношению к ноябрю. Такие предварительные оценки производных показателей динамики обменного курса опубликованы на сайте ЦБ РФ. Индекс реального... читать дальше
.14 января 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3936 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,22 руб.,... читать дальше
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