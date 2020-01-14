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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку инфляции за 2019 год на уровне 3%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2019 год на уровне 3%. Это второй показатель за новую историю России с точки зрения минимального роста цен. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,4%
 
Число россиян-банкротов выросло в 1,6 раза
Суды в 2019 году признали банкротами 68980 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей, что на 56,8% больше, чем годом ранее, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о...
 
Годовой бюджет "Цифровой экономики" исполнен на три четверти
К началу 2020 г. чиновники потратили на нацпроект "Цифровая экономика" 73,3% заложенных на него в бюджете средств, сообщил представитель профильного вице-премьера Максима Акимова. Такие данные "Ведомостям" также подтвердил представитель Счетной...
 
От НДФЛ предлагают освободить граждан с зарплатой ниже 2-х МРОТ
В правительство РФ для получения отзыва направляется законопроект, предполагающий освобождение от уплаты НДФЛ граждан с доходом менее двух МРОТ. Инициатива подготовлена депутатами фракции ЛДПР Игорем Лебедевым Ярославом Ниловым и Борисом Пайкиным....
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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14 января 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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14 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
16:30 Изменение потребительских цен в США Декабрь 2019

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Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
14 января 2020 года 08:51
Китай откроет доступ иностранным инвесторам на межбанковский валютный рынок
Государственное управление валютного контроля (SAFE) Китая откроет доступ иностранным банкам и небанковским инвесторам на межбанковский валютный рынок через первичных брокеров.

Как сообщается в пресс-релизе валютного регулятора, эти меры направлены на предоставление...
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14 января 2020 года 08:42
Цены на нефть стабильны после снижения накануне
Цены на нефть слабо растут, находясь вблизи минимумов шести недель на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном. Поддержку рынку оказывает улучшение торговых отношений США и Китая.

Минфин США в понедельник исключил КНР из списка валютных...    читать дальше
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14 января 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50040,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50040,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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14 января 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 1412,93 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 1412,93 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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14 января 2020 года 08:29
Товарооборот России и Китая в 2019 году вырос на 3,4%, превысив $110 млрд
Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году увеличился на 3,4%, до $110,75 млрд, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР во вторник.

Объем экспорта в РФ за данный период вырос на 3,6% и составил около $49,7 млрд, следует из опубликованных ГТУ данных. При...    читать дальше
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14 января 2020 года 08:24
Американские фондовые индексы выросли на 0,3-1%
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник в ожидании подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch. При этом S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Минфин США в понедельник исключил КНР из списка валютных...    читать дальше
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14 января 2020 года 08:19
В декабре дефицит бюджета США снизился на 2%
Дефицит госбюджета США в декабре 2019 года снизился на 2% и составил $13,273 млрд по сравнению с $13,539 млрд в декабре 2018 года, сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета выросли на 7,4% - до $335,805 млрд по сравнению с $312,584 млрд годом ранее. В том...    читать дальше
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14 января 2020 года 08:14
Европейские рынки акций завершили торги в минусе
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы снизилось по итогам торгов в понедельник, внимание участников рынка было сосредоточено на ситуации вокруг торгового соглашения США и Китая.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января посетит Вашингтон, где...    читать дальше
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14 января 2020 года 08:07
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
США перестали квалифицировать Китай как валютного манипулятора за несколько дней до того, как президент Дональд Трамп и высокопоставленные китайские чиновники, как ожидается, подпишут первоначальное торговое соглашение.

В понедельник Минфин США в своем полугодовом...    читать дальше
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14 января 2020 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 67,8162 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 67,8162 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,88 коп.
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14 января 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,9474 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 60,9474 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,58 коп.
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14 января 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

16:30

Изменение потребительских цен в США

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13 января 2020 года 19:47
"ИнфоВотч" готовит выпуск облигаций серии 001Р-02 на 800 млн рублей
Общее собрание участников АО "ИнфоВотч" приняло решение об утверждении выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 800 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении находится выпуск...    читать дальше
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13 января 2020 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 13 января растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,03 пункта (0,897%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3151,69 пункта.

К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС...    читать дальше
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13 января 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 января выросла на 0,74% и составила 50807,449 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 50807,449 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 371,439 млрд руб., или на...
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13 января 2020 года 19:35
АКРА повысило рейтинг Металлинвестбанка и его облигаций до уровня "A-(RU)" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Металлинвестбанка, а также выпуска его облигаций серии БО-03 до уровня "A-(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Повышение кредитного рейтинга банка, по мнению...    читать дальше
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