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Государственное управление валютного контроля (SAFE) Китая откроет доступ иностранным банкам и небанковским инвесторам на межбанковский валютный рынок через первичных брокеров. Как сообщается в пресс-релизе валютного регулятора, эти меры направлены на предоставление... Как сообщается в пресс-релизе валютного регулятора, эти меры направлены на предоставление...

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Цены на нефть слабо растут, находясь вблизи минимумов шести недель на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном. Поддержку рынку оказывает улучшение торговых отношений США и Китая. Минфин США в понедельник исключил КНР из списка валютных... Минфин США в понедельник исключил КНР из списка валютных... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50040,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 1412,93 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году увеличился на 3,4%, до $110,75 млрд, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР во вторник. Объем экспорта в РФ за данный период вырос на 3,6% и составил около $49,7 млрд, следует из опубликованных ГТУ данных. При... Объем экспорта в РФ за данный период вырос на 3,6% и составил около $49,7 млрд, следует из опубликованных ГТУ данных. При... читать дальше

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Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник в ожидании подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch. При этом S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды Минфин США в понедельник исключил КНР из списка валютных... Минфин США в понедельник исключил КНР из списка валютных... читать дальше

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Дефицит госбюджета США в декабре 2019 года снизился на 2% и составил $13,273 млрд по сравнению с $13,539 млрд в декабре 2018 года, сообщило министерство финансов страны. Доходы бюджета выросли на 7,4% - до $335,805 млрд по сравнению с $312,584 млрд годом ранее. В том... Доходы бюджета выросли на 7,4% - до $335,805 млрд по сравнению с $312,584 млрд годом ранее. В том... читать дальше

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Большинство фондовых индексов стран Западной Европы снизилось по итогам торгов в понедельник, внимание участников рынка было сосредоточено на ситуации вокруг торгового соглашения США и Китая. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января посетит Вашингтон, где... Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января посетит Вашингтон, где... читать дальше

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США перестали квалифицировать Китай как валютного манипулятора за несколько дней до того, как президент Дональд Трамп и высокопоставленные китайские чиновники, как ожидается, подпишут первоначальное торговое соглашение. В понедельник Минфин США в своем полугодовом... В понедельник Минфин США в своем полугодовом... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 67,8162 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,88 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 60,9474 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,58 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 16:30 16:30 Изменение потребительских цен в США Изменение потребительских цен в США ... ...

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Общее собрание участников АО "ИнфоВотч" приняло решение об утверждении выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 800 млн рублей, говорится в сообщении компании. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. В настоящее время в обращении находится выпуск... В настоящее время в обращении находится выпуск... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,03 пункта (0,897%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3151,69 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 50807,449 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 371,439 млрд руб., или на...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Металлинвестбанка, а также выпуска его облигаций серии БО-03 до уровня "A-(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Повышение кредитного рейтинга банка, по мнению... Повышение кредитного рейтинга банка, по мнению... читать дальше

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