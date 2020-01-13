Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8519 руб.

13 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 18 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8519 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8249 руб., максимальный - 8,9059 руб. Было заключено 254 сделки. Объем торгов составил 869,24 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,9039 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.