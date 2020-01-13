Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,0124 руб.

13 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2462 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0124 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,88 руб., максимальный - 61,295 руб. Было заключено 12364 сделки. Объем торгов составил 45707,48 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,2575 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.