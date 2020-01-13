Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,8216 руб.

13 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1668 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,8216 руб.

Минимальный курс евро составил 67,71 руб., максимальный - 67,9825 руб. Было заключено 5816 сделок. Объем торгов составил 19606,56 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,94 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.