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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 261,2 млрд руб.
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13 января 2020 года 10:18
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 261,2 млрд руб.
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13 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 января по данным на начало операционного дня выросло до 261,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 206,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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13 января 2020 года 13:58
Глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков считает, что пакет акций Сбербанка России может быть выкуплен правительством РФ у ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Затем не исключена его продажа инвесторам, сообщил он сегодня на... читать дальше
.13 января 2020 года 13:48
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз экспорта российской пшеницы в этом сельхозгоду (июль 2019-июнь 2020 гг.). Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, новая оценка составляет 33,5 млн тонн против 34 млн тонн, которые... читать дальше
.13 января 2020 года 13:34
Продажи транспортных средств дилерским центрам в минувшем году в Китае уменьшились на 8,2%, до 25,769 млн единиц, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Продажи автомобилей в КНР в 2019 году сократились по итогам второго года подряд. До этого... читать дальше
.13 января 2020 года 13:22
Сегодня европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно, трейдеры ждут подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:49 мск поднялся на 0,12% и составил 419,66... читать дальше
.13 января 2020 года 13:17
Объем промпроизводства в Великобритании в ноябре 2019 года снизился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель вырос на 0,4%, свидетельствуют данные британского Национального статистического управления (ONS). Относительно ноября прошлого года промпроизводство... читать дальше
.13 января 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,39 пункта (0,109%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3127,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3131,81 (+0,26%) пункта, минимальное - 3117,03... читать дальше
.13 января 2020 года 13:11
Exxon Mobil Corp. планирует продать нефтяные активы в Экваториальной Гвинее, и власти страны рассчитывают, что ей на смену придет, например, российская компания, заявил министр горнодобывающей промышленности и углеводородных ресурсов Экваториальной Гвинеи Габриэль Обиан Лима в... читать дальше
.13 января 2020 года 13:06
Минфин с 15 января по 6 февраля увеличит покупку валюты до 18,2 млрд руб. в день (исправленная версия)
Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 15 января по 6 февраля 309,9 млрд рублей. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период - 18,2 млрд рублей, сообщило министерство. Это больше, чем в... читать дальше
.13 января 2020 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 61,9946 руб.
Минимальное значение за месяц (с 14 декабря по 13 января) - 61,9946 руб. за доллар, максимальное значение - 63,585 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,35 руб. Это автоматическое сообщение.
.13 января 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 67,11/68,92 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 26 коп., Cредний курс продажи упал на...
.13 января 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 13 января средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 60,61/61,63 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,61/61,63 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...
.13 января 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 60,27/61,99 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,27/61,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 34 коп., Cредний курс продажи упал...
.13 января 2020 года 12:55
"АвтоВАЗ" на снизившемся за 2019 год авторынке РФ увеличил продажи автомобилей Lada на 0,6% - до 362,356 тыс. штук, сообщил сегодня журналистам исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Lada Оливье Морне. Доля рынка Lada в сегментах легковых машин... читать дальше
.13 января 2020 года 12:29
В ноябре 2019 года объем розничных продаж в Италии снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель также снизился на 0,2%, свидетельствуют данные государственного статического управления Италии Istat. В годовом выражении розничные продажи выросли... читать дальше
.13 января 2020 года 12:17
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 67,8162 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,88 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 января 2020 года 12:17
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 60,9474 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,58 коп. Это автоматическое сообщение.
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