Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2816,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1200,53 млрд руб.

13 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 января составили по Российской Федерации 2816,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2632 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2648,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2450,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 января составили 1200,53 млрд руб. против 1145,55623 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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