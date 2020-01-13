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Глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков считает, что пакет акций Сбербанка России может быть выкуплен правительством РФ у ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Затем не исключена его продажа инвесторам, сообщил он сегодня на... читать дальше

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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз экспорта российской пшеницы в этом сельхозгоду (июль 2019-июнь 2020 гг.). Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, новая оценка составляет 33,5 млн тонн против 34 млн тонн, которые... читать дальше

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Продажи транспортных средств дилерским центрам в минувшем году в Китае уменьшились на 8,2%, до 25,769 млн единиц, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Продажи автомобилей в КНР в 2019 году сократились по итогам второго года подряд. До этого... читать дальше

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Сегодня европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно, трейдеры ждут подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:49 мск поднялся на 0,12% и составил 419,66... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:49 мск поднялся на 0,12% и составил 419,66... читать дальше

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Объем промпроизводства в Великобритании в ноябре 2019 года снизился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель вырос на 0,4%, свидетельствуют данные британского Национального статистического управления (ONS). Относительно ноября прошлого года промпроизводство... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,39 пункта (0,109%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3127,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3131,81 (+0,26%) пункта, минимальное - 3117,03... читать дальше

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Exxon Mobil Corp. планирует продать нефтяные активы в Экваториальной Гвинее, и власти страны рассчитывают, что ей на смену придет, например, российская компания, заявил министр горнодобывающей промышленности и углеводородных ресурсов Экваториальной Гвинеи Габриэль Обиан Лима в... читать дальше

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Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 15 января по 6 февраля 309,9 млрд рублей. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период - 18,2 млрд рублей, сообщило министерство. Это больше, чем в... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 14 декабря по 13 января) - 61,9946 руб. за доллар, максимальное значение - 63,585 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,35 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 67,11/68,92 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 26 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,61/61,63 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,27/61,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 34 коп., Cредний курс продажи упал...

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"АвтоВАЗ" на снизившемся за 2019 год авторынке РФ увеличил продажи автомобилей Lada на 0,6% - до 362,356 тыс. штук, сообщил сегодня журналистам исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Lada Оливье Морне. Доля рынка Lada в сегментах легковых машин... Доля рынка Lada в сегментах легковых машин... читать дальше

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В ноябре 2019 года объем розничных продаж в Италии снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель также снизился на 0,2%, свидетельствуют данные государственного статического управления Италии Istat. В годовом выражении розничные продажи выросли... В годовом выражении розничные продажи выросли... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 67,8162 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,88 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 60,9474 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,58 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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