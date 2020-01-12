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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 января в размере 61,2632 руб., евро - 68,045 руб.
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12 января 2020 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 января в размере 61,2632 руб., евро - 68,045 руб.

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12 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 61,2632 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,92 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 68,045 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,05 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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