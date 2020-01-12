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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 января в размере 61,2632 руб., евро - 68,045 руб.
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12 января 2020 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 января в размере 61,2632 руб., евро - 68,045 руб.
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12 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 61,2632 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,92 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 68,045 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,05 коп.
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12 января 2020 года 15:21
Только три банка из топ-30 российских кредитных организаций в 2019 году по-прежнему выдавали POS-кредиты в торговых точках - это Тинькофф банк, Почта Банк и Хоум Кредит банк, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер". За последние три года от этого вида... читать дальше
.12 января 2020 года 14:17
Москву с начала года посетили около 5 млн туристов, все гостиницы в центре города заполнены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1". "С начала года в Москве уже побывали около пяти миллионов туристов. Все гостиницы... читать дальше
.12 января 2020 года 12:53
Туроператоры против введенного с 1 января 2020 года запрета на встречу туристов с табличками в аэропорту Стамбула
Запрет встречать туристов с табличками в аэропорту Стамбула негативно скажется на удобстве и путешественников, и принимающих компаний, заявил порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин. Как сообщалось, управляющая аэропортом... читать дальше
.12 января 2020 года 11:47
Производство отечественных тепличных томатов в РФ в 2019 году достигло 530 тыс. тонн, что составило 51% российского рынка
Россия по итогам 2019 года на 51% обеспечена тепличными томатами собственного производства. Такова предварительная оценка, сделанная экспертами Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Эксперты компании "Мое лето" отмечают рост потребления томатов в стране. Согласно данным... читать дальше
.12 января 2020 года 10:48
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры РФ с профессиональным праздником и отметил, что российская прокуратура продолжает защищать интересы граждан и государства, сообщает сайт Кремля в воскресенье. "Созданная почти 300 лет назад,... читать дальше
.12 января 2020 года 09:45
Страны Европы выиграют от строительства трубопровода "Северный поток - 2", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Германия и другие европейские страны выиграют от "Северного потока". "Северный поток - 1", конечно, работает. "Северный поток - 2" еще не готов", - сказала она на... читать дальше
.12 января 2020 года 09:23
Россия достроит "Северный поток 2" сама, но сроки его завершения будут сдвинуты на несколько месяцев - Путин
Россия сможет самостоятельно достроить газопровод "Северный поток-2", однако сроки его завершения будут сдвинуты на несколько месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров", - сказал он на... читать дальше
.12 января 2020 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 61,2632 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,92 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 68,045 руб. По сравнению с...
.11 января 2020 года 16:47
Добыча нефти в Азербайджане в декабре 2019 года превысила 770 тыс. б/с, отмечается в сообщении Минэнерго. "Азербайджан в декабре 2019 года ежесуточно добывал в среднем 771 тыс. баррелей, выполняя, тем самым, обязательства в рамках ОПЕК+ (776 тыс. б/с.). В ноябре добыча нефти в... читать дальше
.11 января 2020 года 15:51
Воронеж - лидер роста цен на аренду квартир в крупных городах РФ в январе: "однушки" - 18 тыс. руб. за месяц, "двушки" - 25 тыс. руб.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в январе составила 18,8 тыс. руб., увеличившись за год на 2,7%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН. Двухкомнатные квартиры за тот же период, согласно оценкам аналитиков, подорожали на 1,4%, до... читать дальше
.11 января 2020 года 14:25
Доля гражданской продукции в структуре выпуска отраслей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в 2019 году выросла с 20,9 в 2018 году до 24,1% в 2019 году, говорится в презентации вице-премьера РФ Юрия Борисова, в которой приведена предварительная оценка Минпромторга... читать дальше
.11 января 2020 года 12:58
Ставки ипотечного кредитования в США на завершающейся неделе упали до минимума за 13 недель на фоне кризиса в отношениях с Ираном, сообщает Washington Post. Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке снизилась до 3,64% по сравнению с 3,72% годовых в... читать дальше
.11 января 2020 года 12:01
Профильные ведомства России и Белоруссии 13 января обсудят тарифы на транзит российской нефти. "Совещание с участием ФАС (Федеральная антимонопольная служба РФ) и МАРТ (министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии) по утверждению тарифа на транзит российской... читать дальше
.11 января 2020 года 11:51
Объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет $55 млрд, ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники составляет $14-15 млрд, сообщил в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Мы имеем гарантированные долгосрочные заказы на... читать дальше
.11 января 2020 года 11:14
Китайская Geely Automobile Holding ведет переговоры с инвесторами и руководством производителя спортивных автомобилей Aston Martin о возможности предоставления денежных средств, пишет Financial Times. Geely проводит due diligence (оценка финансового состояния и перспектив... читать дальше
.11 января 2020 года 10:45
Швейцарский национальный банк (SNB, Центробанк страны) получил в 2019 году чистую прибыль в 49 млрд франков ($50 млрд) против убытка в размере 15 млрд франков по итогам 2018 года, свидетельствуют предварительные расчеты. Вложения в валюты принесли прибыль в размере... читать дальше
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