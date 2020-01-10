Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,2575 руб.

10 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 440 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2575 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,1375 руб., максимальный - 61,3675 руб. Было заключено 11733 сделки. Объем торгов составил 44363,43 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,29 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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