10 января 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
10 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 13.01 по 19.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|13.01.2020
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Декабрь 2019
|13.01.2020
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Ноябрь 2019
|13.01.2020
|12:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Ноябрь 2019
|13.01.2020
|12:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Ноябрь 2019
|13.01.2020
|22:00
|Бюджет США
|Декабрь 2019
|14.01.2020
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|Декабрь 2019
|15.01.2020
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Декабрь 2019
|15.01.2020
|12:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Декабрь 2019
|15.01.2020
|12:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Декабрь 2019
|15.01.2020
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Ноябрь 2019
|15.01.2020
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Ноябрь 2019
|15.01.2020
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Декабрь 2019
|15.01.2020
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Январь 2020
|15.01.2020
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 января
|16.01.2020
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Декабрь 2019
|16.01.2020
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Декабрь 2019
|16.01.2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 января
|16.01.2020
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Январь 2020
|16.01.2020
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Декабрь 2019
|16.01.2020
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 декабря по 04 января
|16.01.2020
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Ноябрь 2019
|17.01.2020
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Ноябрь 2019
|17.01.2020
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Ноябрь 2019
|17.01.2020
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Ноябрь 2019
|17.01.2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Ноябрь 2019
|17.01.2020
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Декабрь 2019
|17.01.2020
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Декабрь 2019
|17.01.2020
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Ноябрь 2019
|17.01.2020
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Декабрь 2019
|17.01.2020
|17:15
|Промышленное производство в США
|Декабрь 2019
|17.01.2020
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Январь 2020
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 января 2020 года 10:45
Швейцарский национальный банк (SNB, Центробанк страны) получил в 2019 году чистую прибыль в 49 млрд франков ($50 млрд) против убытка в размере 15 млрд франков по итогам 2018 года, свидетельствуют предварительные расчеты.
Вложения в валюты принесли прибыль в размере... читать дальше
.
11 января 2020 года 09:58
Россия и Китай подпишут отдельные протоколы по контролю поставок семечковых и косточковых культур, а также цитрусовых. Как сообщает Россельхознадзор, договорённость об этом была достигнута в ходе двухдневных переговоров с делегацией бюро продовольственной безопасности главного... читать дальше
.
11 января 2020 года 09:19
США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против ряда секторов иранской экономики и производителей железа и стали, заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин.
"Первым делом, президент (США) издал указ, дающий право вводить санкции против... читать дальше
.
11 января 2020 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 61,2632 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,92 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 68,045 руб. По сравнению с...
.
10 января 2020 года 19:51
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,58 пункта (0,179%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3123,66 пункта.
Индекс... читать дальше
.
10 января 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50436,010 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 209,875 млрд руб., или на...
.
10 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,9992 руб.
Минимальный курс евро составил 67,65 руб.,... читать дальше
.
10 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 168 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8538 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,8081 руб., максимальный -... читать дальше
.
10 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2336 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.
10 января 2020 года 19:02
Рынок акций РФ завершил торги под влиянием "бычьего" тренда вслед за миром на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке.
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики в пятницу, но завершили неделю в основном в плюсе. Фондовые... читать дальше
.
10 января 2020 года 18:51
Минэкономразвития скорректировало ожидания по инфляции в январе до 2,5-2,6% с 2,5-2,7%, в первом квартале текущего года прогнозирует дальнейшее снижение до 2,2%-2,3%.
"По оценке Минэкономразвития России, в первом квартале 2020 г. снижение годовых темпов роста... читать дальше
.
10 января 2020 года 18:46
Курс доллара США опустился на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером ниже отметки 61 руб. впервые с 22 мая 2018 года; рубль укрепляется в основных валютных парах на фоне снижения напряженности между США и Ираном, а также ожиданий скорого подписания документов в рамках... читать дальше
.
10 января 2020 года 18:25
Правительство не может вмешиваться в вопрос достижения договоренностей между российскими и белорусскими компаниями относительно поставок нефти, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
"Особенности нефтяной отрасли состоят в том, что она функционирует полностью на рыночных... читать дальше
.
10 января 2020 года 18:19
Американские фондовые индексы незначительно повышаются в ходе торгов в пятницу, несмотря на разочаровывающие статистические данные по рынку труда. Трейдеры продолжают следить за событиями, касающимися конфликта Вашингтона и Тегерана и торговых отношений США и КНР.
Число... читать дальше
.
10 января 2020 года 17:46
Минсельхоз РФ намерен в четвертом квартале 2020 года подготовить законодательную базу для введения системы госконтроля качества и безопасности зерна, а также его прослеживаемости, следует из проекта плана мероприятий по реализации долгосрочной стратегии развития зернового... читать дальше
.
10 января 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 440 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2575 руб.
Минимальный курс доллара США составил 61,1375 руб.,... читать дальше
.