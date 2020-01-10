Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,9884 руб.

10 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 115 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,9884 руб.

Минимальный курс евро составил 67,915 руб., максимальный - 68,095 руб. Было заключено 4800 сделок. Объем торгов составил 13254,88 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,9775 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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