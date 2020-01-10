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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 января в размере 61,2632 руб.
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10 января 2020 года 12:19
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 января в размере 61,2632 руб.
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10 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 61,2632 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,92 коп. Это автоматическое сообщение.
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