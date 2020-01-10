Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8356 руб.

10 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 177 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8356 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,827 руб., максимальный - 8,8435 руб. Было заключено 76 сделок. Объем торгов составил 223,18 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,8435 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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