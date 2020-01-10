ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 61,234 руб.

10 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 января, составляет 61,234 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,17 коп.

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Швейцарский национальный банк (SNB, Центробанк страны) получил в 2019 году чистую прибыль в 49 млрд франков ($50 млрд) против убытка в размере 15 млрд франков по итогам 2018 года, свидетельствуют предварительные расчеты. Вложения в валюты принесли прибыль в размере... Вложения в валюты принесли прибыль в размере... читать дальше

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Россия и Китай подпишут отдельные протоколы по контролю поставок семечковых и косточковых культур, а также цитрусовых. Как сообщает Россельхознадзор, договорённость об этом была достигнута в ходе двухдневных переговоров с делегацией бюро продовольственной безопасности главного... читать дальше

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США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против ряда секторов иранской экономики и производителей железа и стали, заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин. "Первым делом, президент (США) издал указ, дающий право вводить санкции против... "Первым делом, президент (США) издал указ, дающий право вводить санкции против... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 61,2632 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,92 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 68,045 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 68,045 руб. По сравнению с...

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,58 пункта (0,179%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3123,66 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50436,010 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 209,875 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,9992 руб. Минимальный курс евро составил 67,65 руб.,... Минимальный курс евро составил 67,65 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 168 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8538 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8081 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,8081 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2336 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под влиянием "бычьего" тренда вслед за миром на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики в пятницу, но завершили неделю в основном в плюсе. Фондовые... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики в пятницу, но завершили неделю в основном в плюсе. Фондовые... читать дальше

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Минэкономразвития скорректировало ожидания по инфляции в январе до 2,5-2,6% с 2,5-2,7%, в первом квартале текущего года прогнозирует дальнейшее снижение до 2,2%-2,3%. "По оценке Минэкономразвития России, в первом квартале 2020 г. снижение годовых темпов роста... "По оценке Минэкономразвития России, в первом квартале 2020 г. снижение годовых темпов роста... читать дальше

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Курс доллара США опустился на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером ниже отметки 61 руб. впервые с 22 мая 2018 года; рубль укрепляется в основных валютных парах на фоне снижения напряженности между США и Ираном, а также ожиданий скорого подписания документов в рамках... читать дальше

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Правительство не может вмешиваться в вопрос достижения договоренностей между российскими и белорусскими компаниями относительно поставок нефти, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. "Особенности нефтяной отрасли состоят в том, что она функционирует полностью на рыночных... "Особенности нефтяной отрасли состоят в том, что она функционирует полностью на рыночных... читать дальше

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Американские фондовые индексы незначительно повышаются в ходе торгов в пятницу, несмотря на разочаровывающие статистические данные по рынку труда. Трейдеры продолжают следить за событиями, касающимися конфликта Вашингтона и Тегерана и торговых отношений США и КНР. Число... Число... читать дальше

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Минсельхоз РФ намерен в четвертом квартале 2020 года подготовить законодательную базу для введения системы госконтроля качества и безопасности зерна, а также его прослеживаемости, следует из проекта плана мероприятий по реализации долгосрочной стратегии развития зернового... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 440 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2575 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,1375 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 61,1375 руб.,... читать дальше

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