Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,9769 руб.

9 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 11463 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,9769 руб.

Минимальный курс евро составил 67,88 руб., максимальный - 68,215 руб. Было заключено 6359 сделок. Объем торгов составил 21302,81 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,0025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.