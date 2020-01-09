ЦБ РФ установил курс евро с 10 января в размере 68,0555 руб.

9 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 января, составляет 68,0555 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 132,22 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,02 пункта (0,258%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3118,08 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50226,136 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 264,255 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 710 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,837 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8226 руб., максимальный - 8,878... Минимальный курс юаня составил 8,8226 руб., максимальный - 8,878... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,0132 руб. Минимальный курс евро составил 67,895 руб.,... Минимальный курс евро составил 67,895 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4065 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2308 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся разнонаправленными изменениями, завершил четверг в зеленой зоне. Европейские фондовые индикаторы весь день демонстрировали уверенный рост на фоне улучшения настроений инвесторов благодаря ослаблению напряженности в отношениях между... Европейские фондовые индикаторы весь день демонстрировали уверенный рост на фоне улучшения настроений инвесторов благодаря ослаблению напряженности в отношениях между... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 15-16-го купонов облигаций 24-й серии в размере 5% годовых, говорится в сообщении эмитента. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 24-й серии объемом 10 млрд рублей в январе 2013 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Ставка 1-14-го купонов... "ФСК ЕЭС" разместила облигации 24-й серии объемом 10 млрд рублей в январе 2013 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Ставка 1-14-го купонов... читать дальше

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ООО "ВсеИнструменты.ру" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-02 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. Андеррайтером выпуска выступает "Атон". Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. Андеррайтером выпуска выступает "Атон". Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5%... Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5%... читать дальше

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Китай открывает нефтегазовый сектор для частных компаний и зарубежных фирм. Министерство природных ресурсов КНР сообщило в четверг, что компании с активами не менее 300 млн юаней ($43 млн), смогут подавать заявки на получение лицензий на разведку и добычу нефти и газа в... Министерство природных ресурсов КНР сообщило в четверг, что компании с активами не менее 300 млн юаней ($43 млн), смогут подавать заявки на получение лицензий на разведку и добычу нефти и газа в... читать дальше

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Международный аэропорт Внуково в 2019 году побил исторический рекорд и обслужил свыше 24 млн пассажиров, что больше, чем в 2018 году, на 12%, или 2,5 млн пассажиров. Как отмечается в сообщении аэропорта, за весь 2018 год аэропорт Внуково обслужил 21 млн 478 тыс.... Как отмечается в сообщении аэропорта, за весь 2018 год аэропорт Внуково обслужил 21 млн 478 тыс....

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Погрузка на сети железных дорог ОАО "РЖД" в адрес морских портов 2019 году возросла на 3,6% к уровню 2018 года, составив 308,8 млн тонн, говорится в сообщении РЖД.. В адрес портов Северо-Запада по итогам прошлого года отправлено около 131,1 млн тонн грузов (+3,4% к... В адрес портов Северо-Запада по итогам прошлого года отправлено около 131,1 млн тонн грузов (+3,4% к... читать дальше

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Россия хочет поставлять нефть в Белоруссию по ценам выше мировых, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой.... "Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой.... читать дальше

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Американский фондовый рынок уверенно повышается в начале торгов в четверг, при этом все три основных индекса обновили сессионные максимумы на фоне прогресса в заключении торговой сделки между США и Китаем, а также признаков ослабления напряженности на Ближнем... читать дальше

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Компании индекса S&P 500 в 2019 году выплатили дивиденды в общей сложности почти на полтриллиона долларов, что является рекордным показателем, причем рекорды устанавливаются уже 8 лет подряд, пишет Financial Times. Совокупный объем дивидендов, выплаченных этими... Совокупный объем дивидендов, выплаченных этими... читать дальше

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Компания "Норильский никель" через ООО "Порт Лиинахамари" планирует вложить 10,5 млрд рублей в создание и развитие туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области, приграничном с Норвегией, сообщила замгубернатора региона Ольга Кузнецова. По ее словам,... По ее словам,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5537 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2121 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,1075 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 61,1075 руб.,... читать дальше

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