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Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 9 января составил 61,234 руб.
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09 января 2020 года 11:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 9 января составил 61,234 руб.

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9 января. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4033 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 61,234 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 5988 пунктов.

Минимальная цена 61,115 руб., максимальная - 61,4125 руб. Было заключено 6282 сделки. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 27338 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,1675 руб. за доллар.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Доллар,  Курс

 
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