Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2738,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1089,58 млрд руб.

9 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 января составили по Российской Федерации 2738,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2494,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2525,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2270,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 января составили 1089,58 млрд руб. против 903,72621 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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