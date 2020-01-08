.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 27 декабря по 3 января на 1164 тыс. баррелей, бензина - выросли на 9137 тыс. баррелей
.
08 января 2020 года 18:32
Запасы нефти в США выросли за период с 27 декабря по 3 января на 1164 тыс. баррелей, бензина - выросли на 9137 тыс. баррелей
|0
8 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1164 тыс. баррелей - до 431,06 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 9137 тыс. баррелей и составили 251,609 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 5330 тыс. баррелей, достигнув 139,05 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3250 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 3200 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 3500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
09 января 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,02 пункта (0,258%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3118,08 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
.09 января 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 января выросла на 0,53% и составила 50226,136 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50226,136 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 264,255 млрд руб., или на...
.09 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 710 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,837 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8226 руб., максимальный - 8,878... читать дальше
.09 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,0132 руб. Минимальный курс евро составил 67,895 руб.,... читать дальше
.09 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,2308 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4065 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2308 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.09 января 2020 года 19:00
Российский фондовый рынок, открывшийся разнонаправленными изменениями, завершил четверг в зеленой зоне. Европейские фондовые индикаторы весь день демонстрировали уверенный рост на фоне улучшения настроений инвесторов благодаря ослаблению напряженности в отношениях между... читать дальше
.09 января 2020 года 18:59
ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 15-16-го купонов облигаций 24-й серии в размере 5% годовых, говорится в сообщении эмитента. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 24-й серии объемом 10 млрд рублей в январе 2013 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Ставка 1-14-го купонов... читать дальше
.09 января 2020 года 18:58
ООО "ВсеИнструменты.ру" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-02 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. Андеррайтером выпуска выступает "Атон". Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5%... читать дальше
.09 января 2020 года 18:52
Китай разрешил частным и зарубежным компаниям претендовать на лицензии на добычу нефти и газа в стране
Китай открывает нефтегазовый сектор для частных компаний и зарубежных фирм. Министерство природных ресурсов КНР сообщило в четверг, что компании с активами не менее 300 млн юаней ($43 млн), смогут подавать заявки на получение лицензий на разведку и добычу нефти и газа в... читать дальше
.09 января 2020 года 18:47
Международный аэропорт Внуково в 2019 году побил исторический рекорд и обслужил свыше 24 млн пассажиров, что больше, чем в 2018 году, на 12%, или 2,5 млн пассажиров. Как отмечается в сообщении аэропорта, за весь 2018 год аэропорт Внуково обслужил 21 млн 478 тыс....
.09 января 2020 года 18:37
Погрузка на сети железных дорог ОАО "РЖД" в адрес морских портов 2019 году возросла на 3,6% к уровню 2018 года, составив 308,8 млн тонн, говорится в сообщении РЖД.. В адрес портов Северо-Запада по итогам прошлого года отправлено около 131,1 млн тонн грузов (+3,4% к... читать дальше
.09 января 2020 года 18:13
Россия хочет поставлять нефть в Белоруссию по ценам выше мировых, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой.... читать дальше
.09 января 2020 года 18:03
Американский рынок акций растет на оптимизме относительно торговой сделки с КНР, ослаблении напряженности с Ираном
Американский фондовый рынок уверенно повышается в начале торгов в четверг, при этом все три основных индекса обновили сессионные максимумы на фоне прогресса в заключении торговой сделки между США и Китаем, а также признаков ослабления напряженности на Ближнем... читать дальше
.09 января 2020 года 17:52
Компании индекса S&P 500 в 2019 году выплатили дивиденды в общей сложности почти на полтриллиона долларов, что является рекордным показателем, причем рекорды устанавливаются уже 8 лет подряд, пишет Financial Times. Совокупный объем дивидендов, выплаченных этими... читать дальше
.09 января 2020 года 17:41
В создание и развитие туркластера на границе России и Норвегии"Норникель" может вложить 10,5 млрд руб.
Компания "Норильский никель" через ООО "Порт Лиинахамари" планирует вложить 10,5 млрд рублей в создание и развитие туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области, приграничном с Норвегией, сообщила замгубернатора региона Ольга Кузнецова. По ее словам,... читать дальше
.09 января 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5537 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2121 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,1075 руб.,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.