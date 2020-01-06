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06 января 2020 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8983 руб.

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6 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 50 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8983 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,87 руб., максимальный - 8,938 руб. Было заключено 88 сделок. Объем торгов составил 11,57 млн руб., что на 100% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,878 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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