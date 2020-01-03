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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 20 декабря по 27 декабря на 11463 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3212 тыс. баррелей
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03 января 2020 года 19:01
Запасы нефти в США упали за период с 20 декабря по 27 декабря на 11463 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3212 тыс. баррелей
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3 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 11463 тыс. баррелей - до 429,896 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3212 тыс. баррелей и составили 242,472 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 8776 тыс. баррелей, достигнув 133,72 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2062 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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03 января 2020 года 19:45
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.03 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1123 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1845 руб. Минимальный курс евро составил 69,005 руб.,... читать дальше
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.03 января 2020 года 19:01
Запасы нефти в США упали за период с 20 декабря по 27 декабря на 11463 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3212 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 11463 тыс. баррелей - до 429,896 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3212 тыс. баррелей и составили 242,472 млн баррелей,... читать дальше
.03 января 2020 года 17:24
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Численность коренного населения Японии сократилась на 512 тыс. человек за 2019 год, по данным министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения. Падение более чем на полмиллиона произошло впервые с начала ведения записей в 1899 году. В прошлом году в стране родилось... читать дальше
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