Запасы нефти в США упали за период с 20 декабря по 27 декабря на 11463 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3212 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2062 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,5 пункта (1,001%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3076,37 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49476,818 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 454,853 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 402 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9033 руб. Минимальный курс юаня составил 8,884 руб., максимальный - 8,926... Минимальный курс юаня составил 8,884 руб., максимальный - 8,926... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1123 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1845 руб. Минимальный курс евро составил 69,005 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,005 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1704 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,0315 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 11463 тыс. баррелей - до 429,896 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3212 тыс. баррелей и составили 242,472 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 3212 тыс. баррелей и составили 242,472 млн баррелей,... читать дальше

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Цены на жилую недвижимость в Великобритании в декабре 2019 года выросли на 1,4% в годовом выражении и, как ожидается, будут слабо меняться в течение 2020 года, свидетельствуют данные крупнейшего ипотечного общества Великобритании Nationwide Building Society. Темпы роста впервые... читать дальше

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Розничные продажи в Гонконге в ноябре 2019 года упали по итогам десятого месяца подряд на фоне массовых протестов, а также сокращения притока туристов в город. Объем розничных продаж в стоимостном выражении рухнул на 23,6% по сравнению с ноябрем 2018 года,... Объем розничных продаж в стоимостном выражении рухнул на 23,6% по сравнению с ноябрем 2018 года,... читать дальше

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Окружной суд Далласа отменил штраф в $2 млн, который Минфин США наложил на нефтяную корпорацию Exxon Mobil за сделки с "Роснефтью" вопреки санкциям, введенным против главы компании Игоря Сечина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение судьи Джейн Бойл. Судья пришла к... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,21 пункта (0,926%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3074,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3086,09 (+1,32%) пункта,... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) принял решение об очередном снижении нормативов в отношении резервных требований для банков для вливания ликвидности в экономику страны. Норма резервирования для всех коммерческих банков будет снижена на 0,5 процентного пункта (п.п.)... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,22 пункта (1,058%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3078,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3086,09 (+1,32%) пункта,... читать дальше

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Численность коренного населения Японии сократилась на 512 тыс. человек за 2019 год, по данным министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения. Падение более чем на полмиллиона произошло впервые с начала ведения записей в 1899 году. В прошлом году в стране родилось... читать дальше

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Россия в рамках сделки ОПЕК+ по итогам декабря 2019 года вышла на уровень сокращения добычи нефти (без конденсата) в 234 тыс. баррелей в сетки (б/с) относительно уровня октября 2018 года, говорится в сообщении Минэнерго РФ. При этом добыча газового конденсата, по состоянию на... читать дальше

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Количество безработных в Германии в декабре увеличилось на 8 тыс. - максимальными темпами за семь месяцев - до 2,279 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Безработица в стране в декабре осталась на уровне 5%, вблизи рекордно низкой... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 38,58 пункта (1,267%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3084,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3086,07 (+1,32%) пункта, минимальное -... читать дальше

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