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31 декабря 2019 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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31 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 06.01 по 12.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
06.01.2020 10:00 Объемы розничных продаж в Германии Ноябрь 2019
06.01.2020 13:00 Изменение цен производителей в еврозоне Ноябрь 2019
07.01.2020 13:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Ноябрь 2019
07.01.2020 13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Декабрь 2019
07.01.2020 13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Декабрь 2019
07.01.2020 16:30 Внешнеторговый баланс США Ноябрь 2019
07.01.2020 18:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Декабрь 2019
07.01.2020 18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Декабрь 2019
07.01.2020 18:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Ноябрь 2019
07.01.2020 18:00 Объем промышленных заказов в США Ноябрь 2019
08.01.2020 10:00 Объем промышленных заказов в Германии Ноябрь 2019
08.01.2020 10:45 Внешнеторговый баланс Франции Ноябрь 2019
08.01.2020 10:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции Декабрь 2019
08.01.2020 13:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Декабрь 2019
08.01.2020 16:15 Занятость в производственном секторе США Декабрь 2019
08.01.2020 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 21 по 27 декабря
09.01.2020 10:00 Баланс счета текущих операций Германии Ноябрь 2019
09.01.2020 10:00 Внешнеторговый баланс Германии Ноябрь 2019
09.01.2020 10:00 Промышленное производство в Германии Ноябрь 2019
09.01.2020 12:00 Данные о безработице в Италии Ноябрь 2019
09.01.2020 13:00 Данные по безработице в еврозоне Ноябрь 2019
09.01.2020 16:15 Новостройки в Канаде Декабрь 2019
09.01.2020 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 22 по 28 декабря
09.01.2020 16:30 Индекс цен на новостройки в Канаде Ноябрь 2019
09.01.2020 16:30 Разрешения на строительство в Канаде Ноябрь 2019
09.01.2020 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 15 по 21 декабря
10.01.2020 12:00 Промышленное производство в Италии Ноябрь 2019
10.01.2020 12:30 Внешнеторговый баланс Великобритании Ноябрь 2019
10.01.2020 12:30 Промышленное производство в Великобритании Ноябрь 2019
10.01.2020 16:30 Безработица в Канаде Декабрь 2019
10.01.2020 16:30 Данные с рынка труда США Декабрь 2019
10.01.2020 18:00 Запасы на оптовых складах США Ноябрь 2019

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31 декабря 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 06.01 по 12.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

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