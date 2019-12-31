31 декабря 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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31 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 06.01 по 12.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|06.01.2020
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Ноябрь 2019
|06.01.2020
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Ноябрь 2019
|07.01.2020
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Ноябрь 2019
|07.01.2020
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Декабрь 2019
|07.01.2020
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Декабрь 2019
|07.01.2020
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Ноябрь 2019
|07.01.2020
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Декабрь 2019
|07.01.2020
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Декабрь 2019
|07.01.2020
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Ноябрь 2019
|07.01.2020
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Ноябрь 2019
|08.01.2020
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Ноябрь 2019
|08.01.2020
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Ноябрь 2019
|08.01.2020
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Декабрь 2019
|08.01.2020
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Декабрь 2019
|08.01.2020
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Декабрь 2019
|08.01.2020
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 21 по 27 декабря
|09.01.2020
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Ноябрь 2019
|09.01.2020
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Ноябрь 2019
|09.01.2020
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Ноябрь 2019
|09.01.2020
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Ноябрь 2019
|09.01.2020
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Ноябрь 2019
|09.01.2020
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Декабрь 2019
|09.01.2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 22 по 28 декабря
|09.01.2020
|16:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Ноябрь 2019
|09.01.2020
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Ноябрь 2019
|09.01.2020
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 15 по 21 декабря
|10.01.2020
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Ноябрь 2019
|10.01.2020
|12:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Ноябрь 2019
|10.01.2020
|12:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Ноябрь 2019
|10.01.2020
|16:30
|Безработица в Канаде
|Декабрь 2019
|10.01.2020
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Декабрь 2019
|10.01.2020
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Ноябрь 2019
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Время
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