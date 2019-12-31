Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 203,7 млрд руб.

31 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 203,7 млрд руб.

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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на тему поставок углеводородов белорусской стороне. "Медведев и Лукашенко договорились продолжить работу по заключению контрактов на поставку углеводородов... "Медведев и Лукашенко договорились продолжить работу по заключению контрактов на поставку углеводородов... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 06.01 по 12.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Подготовлен законопроект о создании госкорпорации по освоению континентального шельфа РФ в Арктике и на Дальнем Востоке - "Росшельф". Проект федерального закона "О государственной корпорации по освоению континентального шельфа Российской Федерации в районах Арктики и Дальнего... читать дальше

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В понедельник, 6 января, в Италии праздник - Крещение, в России праздник - Новогодние каникулы. Во вторник, 7 января, в России праздник - Рождество Христово. Во вторник, 7 января, в России праздник - Рождество Христово. В среду, 8 января, в России праздник - Новогодние каникулы. В среду, 8 января, в России праздник - Новогодние каникулы. . . Это... Это...

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о конкретных поставках нефти в Белоруссию в условиях отсутствия нефтегазовых контрактов. "Рабочие вопросы были обсуждены в... "Рабочие вопросы были обсуждены в... читать дальше

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Минфин РФ планирует в первом квартале 2020 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) номинальным объемом 600 млрд рублей, свидетельствует график аукционов, размещенный на сайте министерства. В январе намечено проведение трех аукционов, в феврале и марте - по 4... В январе намечено проведение трех аукционов, в феврале и марте - по 4... читать дальше

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных России поставщиков. "Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 1 по 10 января ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 1 по 10 января ожидаются выплаты купонных доходов по 93 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 1 по 10 января ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку российского газа в республику Армения. Как говорится в пресс-релизе "Газпрома", в соответствии с соглашением, с 1 января 2020 года цена газа на границе Грузии и Армении... читать дальше

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Объем госзакупок в РФ в 2019 году вырос на 15%, до 9,6 трлн рублей, следует из данных Единой информационной систем (ЕИС) в сфере закупок, за работу которой отвечает Федеральное казначейство. По данным ЕИС, в 2019 году госзаказчики разместили 2,9 млн извещений о... По данным ЕИС, в 2019 году госзаказчики разместили 2,9 млн извещений о... читать дальше

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Москва и Минск в последний день уходящего года обсуждают условия поставки газа в 2020 году. "В "Газпроме" проходят российско-белорусские переговоры по условиям поставки газа в 2020 году", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром... Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром... читать дальше

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Международные резервы России на 28 декабря составили $549,8 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 20 декабря международные резервы равнялись $549 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,8 млрд, или на 0,1%. Как говорится в сообщении регулятора, резервы... По состоянию на 20 декабря международные резервы равнялись $549 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,8 млрд, или на 0,1%. Как говорится в сообщении регулятора, резервы... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,15/63,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к согражданам отметил, что страна живет в бурное и противоречивое время, но заверил, что россияне могут сделать все, чтобы Россия успешно развивалась. "Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живём в... "Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живём в... читать дальше

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