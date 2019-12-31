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Китайская Huawei в 2019 году увеличила объем продаж примерно на 18%, несмотря на усилия США по ограничению ее бизнеса. "Несмотря на согласованные усилия правительства США, направленные на то, чтобы нас сдерживать, мы это преодолели, и продолжаем создавать ценности для наших... читать дальше

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Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке в США упала до 3,9% по сравнению с 4,54% годовых в 2018 году, говорится в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Таким образом, ставки ипотечного кредитования в США в этом году оказались на... Таким образом, ставки ипотечного кредитования в США в этом году оказались на... читать дальше

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Головная компания ПАО "Газпром" в декабре получила лицензии на три участка в Иркутской области, которые могут войти в периметр освоения гигантского Ковыктинского месторождения (является одной из баз поставки газа в Китай по "Силе Сибири"). "Газпром" получил лицензии на... "Газпром" получил лицензии на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1289,48 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50355,70 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Американские фондовые индексы в понедельник продемонстрировали максимальное падение за последние четыре недели на фоне фиксации прибыли после существенного роста в последнее время. При этом активность торговли в это время года традиционно низкая, отмечает... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут встретиться в середине января, если посчитают это необходимым, сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если президенты посчитают необходимым (эту встречу)", - сказал Песков,... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в понедельник после роста до рекордных максимумов на прошлой неделе, активность торгов была небольшой в связи с праздниками. Участники рынка продолжат следить за ситуацией вокруг торгового соглашения США... Участники рынка продолжат следить за ситуацией вокруг торгового соглашения США... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 61,9057 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,58 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 69,3406 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 69,3406 руб. По...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 17:00 17:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших... Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших...

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1 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-28 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,6 пункта (0,151%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3045,87 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49021,965 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 43,016 млрд руб., или на...

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бербанк России разместил два выпуска инвестиционных облигаций: 6,16% выпуска серии ИОС-USDRUB_FIX_DGTL-6M-001Р-183R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 185 млн рублей и 95,78% выпуска серии ИОС-GMKN_ASN_PRT-42m-001Р-177R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 1,436... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8631 руб. Минимальный курс юаня составил 8,826 руб., максимальный - 8,95 руб.... Минимальный курс юаня составил 8,826 руб., максимальный - 8,95 руб.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2015 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2887 руб. Минимальный курс евро составил 69,0125 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,0125 руб.,... читать дальше

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