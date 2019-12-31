31 декабря 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Октябрь 2019
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Декабрь 2019
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31 декабря 2019 года 08:51
Китайская Huawei в 2019 году увеличила объем продаж примерно на 18%, несмотря на усилия США по ограничению ее бизнеса. "Несмотря на согласованные усилия правительства США, направленные на то, чтобы нас сдерживать, мы это преодолели, и продолжаем создавать ценности для наших... читать дальше
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31 декабря 2019 года 08:43
Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке в США упала до 3,9% по сравнению с 4,54% годовых в 2018 году, говорится в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.
Таким образом, ставки ипотечного кредитования в США в этом году оказались на... читать дальше
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31 декабря 2019 года 08:35
Головная компания ПАО "Газпром" в декабре получила лицензии на три участка в Иркутской области, которые могут войти в периметр освоения гигантского Ковыктинского месторождения (является одной из баз поставки газа в Китай по "Силе Сибири").
"Газпром" получил лицензии на... читать дальше
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31 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1289,48 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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31 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50355,70 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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31 декабря 2019 года 08:27
Американские фондовые индексы в понедельник продемонстрировали максимальное падение за последние четыре недели на фоне фиксации прибыли после существенного роста в последнее время. При этом активность торговли в это время года традиционно низкая, отмечает... читать дальше
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31 декабря 2019 года 08:20
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут встретиться в середине января, если посчитают это необходимым, сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если президенты посчитают необходимым (эту встречу)", - сказал Песков,... читать дальше
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31 декабря 2019 года 08:09
Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в понедельник после роста до рекордных максимумов на прошлой неделе, активность торгов была небольшой в связи с праздниками.
Участники рынка продолжат следить за ситуацией вокруг торгового соглашения США... читать дальше
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31 декабря 2019 года 08:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 61,9057 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,58 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 69,3406 руб. По...
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31 декабря 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
17:00
Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших...
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31 декабря 2019 года 08:00
1 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-28 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше
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30 декабря 2019 года 19:51
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,6 пункта (0,151%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3045,87 пункта.
Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
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30 декабря 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49021,965 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 43,016 млрд руб., или на...
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30 декабря 2019 года 19:29
бербанк России разместил два выпуска инвестиционных облигаций: 6,16% выпуска серии ИОС-USDRUB_FIX_DGTL-6M-001Р-183R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 185 млн рублей и 95,78% выпуска серии ИОС-GMKN_ASN_PRT-42m-001Р-177R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 1,436... читать дальше
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30 декабря 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8631 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,826 руб., максимальный - 8,95 руб.... читать дальше
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30 декабря 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2015 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2887 руб.
Минимальный курс евро составил 69,0125 руб.,... читать дальше
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