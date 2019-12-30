Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,8544 руб.

30 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1355 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,8544 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,645 руб., максимальный - 62,085 руб. К этому времени было заключено 27811 сделок. Объем торгов составил 111901,88 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,9775 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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