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30 декабря 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,7585 руб.

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30 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2073 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,7585 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,575 руб., максимальный - 62,01 руб. Была заключена 18951 сделка. Объем торгов составил 77890,48 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,93 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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