Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,1231 руб.

30 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1601 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1231 руб.

Минимальный курс евро составил 68,885 руб., максимальный - 69,4325 руб. Было заключено 8684 сделки. Объем торгов составил 35619,56 млн руб., что на 100% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,1725 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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