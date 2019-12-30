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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 декабря в размере 61,9057 руб.
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30 декабря 2019 года 14:16
ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 декабря в размере 61,9057 руб.
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30 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 61,9057 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,58 коп. Это автоматическое сообщение.
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30 декабря 2019 года 16:59
Рынок акций РФ в 2020 году продолжит подъем вслед за мировыми площадками, воодушевленными прогрессом в торговых переговорах США и Китая, сохранением мягкой монетарной политики мировыми центробанками и ожидаемым финалом Brexit. Факторами поддержки для рынка выступят его... читать дальше
.30 декабря 2019 года 16:47
ПАО "Кубаньэнерго" выставило на 31 января 2020 года оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии 001Р-01 в объеме не более 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Период предъявления бумаг к оферте с 22 января по 29 января включительно. Агент по... читать дальше
.30 декабря 2019 года 16:38
Состояние 500 богатейших людей мира в 2019 году выросло на $1,2 трлн (около 25%) и достигло $5,9 трлн, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires. Глава Amazon.com Inc. Джефф Безос потерял в этом году около $9 млрд в результате развода с Маккензи Безос, но сумел сохранить... читать дальше
.30 декабря 2019 года 16:35
0 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-2-27 на 3 млрд 165,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.30 декабря 2019 года 16:30
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 3-м квартале 2019 году по сравнению с 3-м кварталом 2018 годом снизилась на 0,7 млн, или на 3,8%, и составила 17,6 млн человек по сравнению с 18,3 млн годом ранее. Такие предварительные данные... читать дальше
.30 декабря 2019 года 16:29
"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) серии ПБО-05 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
.30 декабря 2019 года 16:23
Производство легковых автомобилей в России в ноябре 2019 г. упало на 19,5% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 124 тыс. шт., следует из сообщения Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Относительно октября текущего года производство снизилось на 10,7%. За... читать дальше
.30 декабря 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,53 пункта (0,214%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3057 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3058,07 (+0,25%) пункта, минимальное - 3042,34 (-0,27%)... читать дальше
.30 декабря 2019 года 16:11
Японский автопроизводитель Toyota отзывает 1,38 тыс. автомобилей с китайского рынка из соображений безопасности, сообщило Государственное управление по регулированию рынка. Кампания начнется 10 января 2020 года и затронет 723 импортированных машин марки Alphard Hybrid и... читать дальше
.30 декабря 2019 года 16:04
Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в ноябре 2019 года увеличился на 2,6% по сравнению с ноябрем прошлого года, сообщила в понедельник Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В номинальном выражении средняя... читать дальше
.30 декабря 2019 года 16:02
Оборот ресторанов, кафе и баров в России в ноябре 2019 года увеличился на 5,1% по сравнению с показателем за ноябрь 2018 года, до 145,1 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост в октябре ускорился по сравнению с динамикой в октябре...
.30 декабря 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 61,19/62,81 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,19/62,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 23 коп., Cредний курс продажи упал...
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30 декабря 2019 года 16:00
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в ноябре 2019 года вырос на 1,5% в годовом выражении после повышения на 3,1% в октябре и сентябре, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-ноябрь 2019 года выпуск увеличился на... читать дальше
.30 декабря 2019 года 15:49
Цены на нефть эталонных марок повышаются, торгуясь вблизи максимальных уровней более чем за три месяца на фоне ослабления беспокойства об избытке предложения после выхода данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США. В пятницу котировки достигли... читать дальше
.30 декабря 2019 года 15:44
АКРА присвоило АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) кредитный рейтинг "AA-(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг ОДК, по мнению агентства, обусловлен высоким уровнем системной значимости компании для... читать дальше
.30 декабря 2019 года 15:39
Финкомпаниям надо быстрее перенаправлять инвестиции из углеводородного сектора для борьбы с измененеием климата - Карни
Финансовым компаниям следует быстрее перенаправлять инвестиции из углеводородного сектора, чтобы способствовать борьбе с климатическими изменениями, считает глава Банка Англии Марк Карни. Карни, который покинет пост председателя британского ЦБ 15 марта 2020 года, был... читать дальше
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