Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2719,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 843,07 млрд руб.

30 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 декабря составили по Российской Федерации 2719,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2465,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2864,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2623,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 декабря составили 843,07 млрд руб. против 806,78771 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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