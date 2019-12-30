30 декабря 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Ноябрь 2019
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Ноябрь 2019
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Декабрь 2019
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30 декабря 2019 года 16:59
Рынок акций РФ в 2020 году продолжит подъем вслед за мировыми площадками, воодушевленными прогрессом в торговых переговорах США и Китая, сохранением мягкой монетарной политики мировыми центробанками и ожидаемым финалом Brexit. Факторами поддержки для рынка выступят его... читать дальше
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30 декабря 2019 года 16:47
ПАО "Кубаньэнерго" выставило на 31 января 2020 года оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии 001Р-01 в объеме не более 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Период предъявления бумаг к оферте с 22 января по 29 января включительно. Агент по... читать дальше
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30 декабря 2019 года 16:38
Состояние 500 богатейших людей мира в 2019 году выросло на $1,2 трлн (около 25%) и достигло $5,9 трлн, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires. Глава Amazon.com Inc. Джефф Безос потерял в этом году около $9 млрд в результате развода с Маккензи Безос, но сумел сохранить... читать дальше
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30 декабря 2019 года 16:35
0 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-2-27 на 3 млрд 165,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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30 декабря 2019 года 16:30
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 3-м квартале 2019 году по сравнению с 3-м кварталом 2018 годом снизилась на 0,7 млн, или на 3,8%, и составила 17,6 млн человек по сравнению с 18,3 млн годом ранее. Такие предварительные данные... читать дальше
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30 декабря 2019 года 16:29
"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) серии ПБО-05 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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30 декабря 2019 года 16:23
Производство легковых автомобилей в России в ноябре 2019 г. упало на 19,5% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 124 тыс. шт., следует из сообщения Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Относительно октября текущего года производство снизилось на 10,7%. За... читать дальше
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30 декабря 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,53 пункта (0,214%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3057 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3058,07 (+0,25%) пункта, минимальное - 3042,34 (-0,27%)... читать дальше
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30 декабря 2019 года 16:11
Японский автопроизводитель Toyota отзывает 1,38 тыс. автомобилей с китайского рынка из соображений безопасности, сообщило Государственное управление по регулированию рынка.
Кампания начнется 10 января 2020 года и затронет 723 импортированных машин марки Alphard Hybrid и... читать дальше
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30 декабря 2019 года 16:04
Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в ноябре 2019 года увеличился на 2,6% по сравнению с ноябрем прошлого года, сообщила в понедельник Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
В номинальном выражении средняя... читать дальше
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30 декабря 2019 года 16:02
Оборот ресторанов, кафе и баров в России в ноябре 2019 года увеличился на 5,1% по сравнению с показателем за ноябрь 2018 года, до 145,1 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат).
Рост в октябре ускорился по сравнению с динамикой в октябре...
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30 декабря 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,19/62,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 23 коп., Cредний курс продажи упал...
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30 декабря 2019 года 16:00
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в ноябре 2019 года вырос на 1,5% в годовом выражении после повышения на 3,1% в октябре и сентябре, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-ноябрь 2019 года выпуск увеличился на... читать дальше
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30 декабря 2019 года 15:49
Цены на нефть эталонных марок повышаются, торгуясь вблизи максимальных уровней более чем за три месяца на фоне ослабления беспокойства об избытке предложения после выхода данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США.
В пятницу котировки достигли... читать дальше
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30 декабря 2019 года 15:44
АКРА присвоило АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) кредитный рейтинг "AA-(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Кредитный рейтинг ОДК, по мнению агентства, обусловлен высоким уровнем системной значимости компании для... читать дальше
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30 декабря 2019 года 15:39
Финансовым компаниям следует быстрее перенаправлять инвестиции из углеводородного сектора, чтобы способствовать борьбе с климатическими изменениями, считает глава Банка Англии Марк Карни.
Карни, который покинет пост председателя британского ЦБ 15 марта 2020 года, был... читать дальше
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