ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 декабря в размере 62,0315 руб., курс евро - 69,0349 руб

Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 69,0349 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,46 коп.

30 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 62,0315 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,39 коп.

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Рынок акций РФ в 2020 году продолжит подъем вслед за мировыми площадками, воодушевленными прогрессом в торговых переговорах США и Китая, сохранением мягкой монетарной политики мировыми центробанками и ожидаемым финалом Brexit. Факторами поддержки для рынка выступят его... читать дальше

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ПАО "Кубаньэнерго" выставило на 31 января 2020 года оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии 001Р-01 в объеме не более 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Период предъявления бумаг к оферте с 22 января по 29 января включительно. Агент по... Период предъявления бумаг к оферте с 22 января по 29 января включительно. Агент по... читать дальше

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Состояние 500 богатейших людей мира в 2019 году выросло на $1,2 трлн (около 25%) и достигло $5,9 трлн, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires. Глава Amazon.com Inc. Джефф Безос потерял в этом году около $9 млрд в результате развода с Маккензи Безос, но сумел сохранить... читать дальше

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0 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-2-27 на 3 млрд 165,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 3-м квартале 2019 году по сравнению с 3-м кварталом 2018 годом снизилась на 0,7 млн, или на 3,8%, и составила 17,6 млн человек по сравнению с 18,3 млн годом ранее. Такие предварительные данные... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) серии ПБО-05 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Производство легковых автомобилей в России в ноябре 2019 г. упало на 19,5% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 124 тыс. шт., следует из сообщения Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Относительно октября текущего года производство снизилось на 10,7%. За... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,53 пункта (0,214%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3057 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3058,07 (+0,25%) пункта, минимальное - 3042,34 (-0,27%)... читать дальше

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Японский автопроизводитель Toyota отзывает 1,38 тыс. автомобилей с китайского рынка из соображений безопасности, сообщило Государственное управление по регулированию рынка. Кампания начнется 10 января 2020 года и затронет 723 импортированных машин марки Alphard Hybrid и... Кампания начнется 10 января 2020 года и затронет 723 импортированных машин марки Alphard Hybrid и... читать дальше

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Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в ноябре 2019 года увеличился на 2,6% по сравнению с ноябрем прошлого года, сообщила в понедельник Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В номинальном выражении средняя... В номинальном выражении средняя... читать дальше

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Оборот ресторанов, кафе и баров в России в ноябре 2019 года увеличился на 5,1% по сравнению с показателем за ноябрь 2018 года, до 145,1 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост в октябре ускорился по сравнению с динамикой в октябре... Рост в октябре ускорился по сравнению с динамикой в октябре...

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,19/62,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 23 коп., Cредний курс продажи упал...

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Цены на нефть эталонных марок повышаются, торгуясь вблизи максимальных уровней более чем за три месяца на фоне ослабления беспокойства об избытке предложения после выхода данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США. В пятницу котировки достигли... В пятницу котировки достигли... читать дальше

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АКРА присвоило АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) кредитный рейтинг "AA-(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг ОДК, по мнению агентства, обусловлен высоким уровнем системной значимости компании для... Кредитный рейтинг ОДК, по мнению агентства, обусловлен высоким уровнем системной значимости компании для... читать дальше

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Финансовым компаниям следует быстрее перенаправлять инвестиции из углеводородного сектора, чтобы способствовать борьбе с климатическими изменениями, считает глава Банка Англии Марк Карни. Карни, который покинет пост председателя британского ЦБ 15 марта 2020 года, был... Карни, который покинет пост председателя британского ЦБ 15 марта 2020 года, был... читать дальше

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