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28 декабря 2019 года 18:00
Приключения работников сервисов Сбербанка в 2019 году: чек в 30 метров, хинкали на 30 кг, вакансия взрывника и вызволение "заложницы"
Сбербанк рассказал об интересных фактах и самых необычных случаях в работе компаний своей экосистемы в 2019 году. Клиент сервиса "СберМаркет" из Санкт-Петербурга заказал 2700 шоколадок Ritter Sport. Товар продавался по акции, поэтому на полках магазинов его осталось... читать дальше
.28 декабря 2019 года 17:39
В ближайшие несколько лет в Москве планируется построить более 30 районных поликлиник и пять станций скорой медицинской помощи, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В Москве реализуется масштабная программа,... читать дальше
.28 декабря 2019 года 16:48
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по проектированию железнодорожной линии Худат-Шахдаг. Согласно распоряжению ЗАО "Азербайджанские железные дороги" получит на эти цели выделено 3 млн манатов. Средства будут выделены в рамках... читать дальше
.28 декабря 2019 года 15:20
В течение следующего года в Москве планируется построить и открыть девять станций метро разных линий, а также около 42 км тоннелей, заявил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Уже в этом году мы... читать дальше
.28 декабря 2019 года 14:01
Туризм стал существенной долей московской экономики, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу в субботу. "Я уверен, что туристический поток и дальше будет расти. Что касается экономики, то это (туризм) существенная ее часть, больше 1 трлн рублей. Только в... читать дальше
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Россия к 2035 году увеличит производство сжиженного природного газа (СПГ) до 100-120 млн тонн в год, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, в 2019 году, предварительно, Россия произведет 40,2 млрд кубометров газа в виде СПГ по сравнению с 27...
.28 декабря 2019 года 12:21
Этапы и сроки реализации программы реновации в Москве планируется подготовить не позднее 30 июня следующего года, сообщили "Интерфаксу" в пресс службе Москомархитектуры в субботу. "В ходе проведения собраний от участников публичных слушаний по программе реновации поступило... читать дальше
.28 декабря 2019 года 11:26
Протяженность железных дорог в Китае в этом году увеличилась на 8 тыс. километров, при этом инвестиции в основные фонды в транспортном секторе страны превысили 3,2 трлн юаней ($457,5 млрд), сообщило министерство транспорта страны. Протяженность новых автомобильных дорог...
.28 декабря 2019 года 11:18
Рост экономики еврозоны продолжит замедляться третий год подряд в 2020 году, свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Financial Times опросу экономистов, которые ожидают, что сдерживающими факторами для экономики станут политическая нестабильность, напряженность в... читать дальше
.28 декабря 2019 года 10:37
"Газпром" до конца 2020 года запустит в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2", заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. Он отметил, что один из вариантов, каким судном его можно будет достроить, - это "судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке"... читать дальше
.28 декабря 2019 года 09:45
ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит. "С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд "Нафтогазу Украины" в соответствии с... читать дальше
.28 декабря 2019 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 62,0315 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,39 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 69,0349 руб. По сравнению с...
.27 декабря 2019 года 19:52
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,8 пункта (0,62%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3050,47 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
.27 декабря 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 декабря выросла на 0,48% и составила 48978,948 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 48978,948 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 235,200 млрд руб., или на...
.27 декабря 2019 года 19:42
Московская биржа" зарегистрировала 7-летние облигации ПАО "Трансфин-М" серии 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-50156-A-002P. По... читать дальше
.27 декабря 2019 года 19:41
Московская область полностью разместила облигации серии 34013 объемом 14 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и амортизационной системой погашения, говорится в сообщении на сайте Минфина области. "Московская область выходила на первичный рынок в октябре этого года -... читать дальше
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