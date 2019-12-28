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ГЛАВНОЕ
Новой пенсионной реформы не будет
Президент Владимир Путин заверил, что планов по запуску новой пенсионной реформы в России нет. Он также подчеркнул, что дальнейшего повышения пенсионного возраста не будет
 
Росстат ухудшил демографический прогноз
Росстат опубликовал новый демографический прогноз населения РФ до 2036 года, ухудшив его по всем трем сценариям. Росстат ежегодно готовит демографический прогноз страны в трех вариантах - низкий, средний и высокий прогнозы - на основе различных...
 
Энергостратегия-2035: единый канал экспорта газа
Минэнерго в доработанном (внесенном в правительство РФ) варианте Энергетической стратегии России на период до 2035 года подтвердило приверженность концепции единого экспортного канала. "Предусматривается сохранение единого канала экспорта...
 
В 2019 году утекло вдвое больше персональных данных
В уходящем году в открытом доступе оказалось более 14 млрд записей пользовательских данных по всему миру. Это вдвое больше, чем в 2018-м, пишут "Известия", ссылаясь на аналитиков компании InfoWatch. При этом в России это число выросло в шесть раз....
 
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28 декабря 2019 года 18:00
Приключения работников сервисов Сбербанка в 2019 году: чек в 30 метров, хинкали на 30 кг, вакансия взрывника и вызволение "заложницы"
Сбербанк рассказал об интересных фактах и самых необычных случаях в работе компаний своей экосистемы в 2019 году.

Клиент сервиса "СберМаркет" из Санкт-Петербурга заказал 2700 шоколадок Ritter Sport. Товар продавался по акции, поэтому на полках магазинов его осталось...    читать дальше
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28 декабря 2019 года 17:39
Хуснуллин: в ближайшие годы в Москве построят более 30 поликлиник и пять станций скорой помощи
В ближайшие несколько лет в Москве планируется построить более 30 районных поликлиник и пять станций скорой медицинской помощи, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В Москве реализуется масштабная программа,...    читать дальше
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28 декабря 2019 года 16:48
"Азербайджанские железные дороги" получат 3 млн манатов на проектирование ж/д Худат-Шахдаг
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по проектированию железнодорожной линии Худат-Шахдаг. Согласно распоряжению ЗАО "Азербайджанские железные дороги" получит на эти цели выделено 3 млн манатов. Средства будут выделены в рамках...    читать дальше
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28 декабря 2019 года 15:20
Хуснуллин: в Москве в 2020 году построят девять станций метро и более 40 км тоннелей
В течение следующего года в Москве планируется построить и открыть девять станций метро разных линий, а также около 42 км тоннелей, заявил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Уже в этом году мы...    читать дальше
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28 декабря 2019 года 14:01
В бюджет Москвы от туризма поступает около 120 млрд руб. ежегодно
Туризм стал существенной долей московской экономики, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу в субботу. "Я уверен, что туристический поток и дальше будет расти. Что касается экономики, то это (туризм) существенная ее часть, больше 1 трлн рублей. Только в...    читать дальше
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28 декабря 2019 года 13:08
К 2035 году Россия увеличит производство СПГ до 100-120 млн тонн
Россия к 2035 году увеличит производство сжиженного природного газа (СПГ) до 100-120 млн тонн в год, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, в 2019 году, предварительно, Россия произведет 40,2 млрд кубометров газа в виде СПГ по сравнению с 27...
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28 декабря 2019 года 12:21
Этапы и сроки реализации реновации в Москве планируется подготовить не позднее 30 июня
Этапы и сроки реализации программы реновации в Москве планируется подготовить не позднее 30 июня следующего года, сообщили "Интерфаксу" в пресс службе Москомархитектуры в субботу. "В ходе проведения собраний от участников публичных слушаний по программе реновации поступило...    читать дальше
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28 декабря 2019 года 11:26
Протяженность железных дорог в Китае в этом году увеличилась на 8 тыс. километров
Протяженность железных дорог в Китае в этом году увеличилась на 8 тыс. километров, при этом инвестиции в основные фонды в транспортном секторе страны превысили 3,2 трлн юаней ($457,5 млрд), сообщило министерство транспорта страны.

Протяженность новых автомобильных дорог...
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28 декабря 2019 года 11:18
Экономисты ожидают замедление роста экономики еврозоны в 2020 году
Рост экономики еврозоны продолжит замедляться третий год подряд в 2020 году, свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Financial Times опросу экономистов, которые ожидают, что сдерживающими факторами для экономики станут политическая нестабильность, напряженность в...    читать дальше
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28 декабря 2019 года 10:37
"Газпром" до конца 2020 года запустит в эксплуатацию "Северный поток 2" - Новак
"Газпром" до конца 2020 года запустит в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2", заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. Он отметил, что один из вариантов, каким судном его можно будет достроить, - это "судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке"...    читать дальше
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28 декабря 2019 года 09:45
"Газпром" заплатил Нафтогазу $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит. "С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд "Нафтогазу Украины" в соответствии с...    читать дальше
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28 декабря 2019 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 декабря в размере 62,0315 руб., курс евро - 69,0349 руб
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 62,0315 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,39 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 69,0349 руб. По сравнению с...
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27 декабря 2019 года 19:52
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 27 декабря растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,8 пункта (0,62%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3050,47 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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27 декабря 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 декабря выросла на 0,48% и составила 48978,948 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 48978,948 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 235,200 млрд руб., или на...
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27 декабря 2019 года 19:42
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "ТрансФин-М" на 48,7 млрд рублей
Московская биржа" зарегистрировала 7-летние облигации ПАО "Трансфин-М" серии 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-50156-A-002P.

По...    читать дальше
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27 декабря 2019 года 19:41
Московская область разместила облигации на 14 млрд рублей
Московская область полностью разместила облигации серии 34013 объемом 14 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и амортизационной системой погашения, говорится в сообщении на сайте Минфина области.

"Московская область выходила на первичный рынок в октябре этого года -...    читать дальше
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