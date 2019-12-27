Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8627 руб.

27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 311 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8627 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,84 руб., максимальный - 8,8959 руб. Было заключено 303 сделки. Объем торгов составил 625,98 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,8838 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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