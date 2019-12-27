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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 13 декабря по 20 декабря на 5474 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1963 тыс. баррелей
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27 декабря 2019 года 19:01
Запасы нефти в США упали за период с 13 декабря по 20 декабря на 5474 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1963 тыс. баррелей
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27 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5474 тыс. баррелей - до 441,359 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1963 тыс. баррелей и составили 239,26 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 152 тыс. баррелей, достигнув 124,944 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1600 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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27 декабря 2019 года 19:52
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Московская область полностью разместила облигации серии 34013 объемом 14 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и амортизационной системой погашения, говорится в сообщении на сайте Минфина области. "Московская область выходила на первичный рынок в октябре этого года -... читать дальше
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.27 декабря 2019 года 19:02
Рынок акций РФ завершил торги под влиянием "бычьего" настроя вместе с внешними площадками; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и превысил 3050 пунктов. В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng... читать дальше
.27 декабря 2019 года 19:01
Запасы нефти в США упали за период с 13 декабря по 20 декабря на 5474 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1963 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5474 тыс. баррелей - до 441,359 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1963 тыс. баррелей и составили 239,26 млн баррелей,... читать дальше
.27 декабря 2019 года 18:56
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.27 декабря 2019 года 18:35
Цены на медь растут на фоне оптимизма относительно торговой сделки между США и Китаем, а также благодаря позитивной китайской статистике. При этом котировки завершают в плюсе шестую неделю подряд, чего не происходило с 2017 года. Крупные китайские производители меди... читать дальше
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Фондовые индексы США в самом начале торгов обновили рекордные максимумы на фоне роста бумаг технологических компаний, а затем перешли к разнонаправленной динамике По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы достигли новых пиков, при этом Nasdaq впервые в... читать дальше
.27 декабря 2019 года 18:09
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