Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,9651 руб.

27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1364 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,9651 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,7725 руб., максимальный - 62,1825 руб. Было заключено 18578 сделок. Объем торгов составил 79970,11 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,05 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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