27 декабря 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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27 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 30.12 по 05.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|30.12.2019
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Ноябрь 2019
|30.12.2019
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Ноябрь 2019
|30.12.2019
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Декабрь 2019
|31.12.2019
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Октябрь 2019
|31.12.2019
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Декабрь 2019
|02.01.2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 22 по 28 декабря
|02.01.2020
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 15 по 21 декабря
|03.01.2020
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Декабрь 2019
|03.01.2020
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Декабрь 2019
|03.01.2020
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Декабрь 2019
|03.01.2020
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Ноябрь 2019
|03.01.2020
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Ноябрь 2019
|03.01.2020
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Декабрь 2019
|03.01.2020
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Декабрь 2019
|03.01.2020
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Ноябрь 2019
|03.01.2020
|19:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 14 по 20 декабря
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