Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 декабря

27 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 28 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3012,68 (+52,04) руб./грамм; на серебро - 35,07 (+0,15) руб./грамм; на платину - 1894,64 (+37,85) руб./грамм; на палладий - 3785,29 (+59,79) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,8 пункта (0,62%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3050,47 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 48978,948 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 235,200 млрд руб., или на...

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Московская биржа" зарегистрировала 7-летние облигации ПАО "Трансфин-М" серии 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-50156-A-002P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-50156-A-002P. По... По... читать дальше

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Московская область полностью разместила облигации серии 34013 объемом 14 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и амортизационной системой погашения, говорится в сообщении на сайте Минфина области. "Московская область выходила на первичный рынок в октябре этого года -... "Московская область выходила на первичный рынок в октябре этого года -... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации банка "ФК Открытие" серии БО-П06 объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ООО ИК "Фридом финанс" серии П01-01 объемом $40 млн и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00430-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00430-R-001P. Как... Как... читать дальше

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Минфин 9 января начнет размещение обновленных облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) выпуска N53005 объемом 15 млрд рублей с трехлетним сроком до погашения, сообщается в информации министерства. Окончание размещения облигаций - 15 июля 2020 года, дата... Окончание размещения облигаций - 15 июля 2020 года, дата... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 358 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,987 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4388 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,0714 руб. Минимальный курс евро составил 68,805 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,805 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 311 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8627 руб. Минимальный курс юаня составил 8,84 руб., максимальный - 8,8959... Минимальный курс юаня составил 8,84 руб., максимальный - 8,8959... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под влиянием "бычьего" настроя вместе с внешними площадками; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и превысил 3050 пунктов. В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng... В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5474 тыс. баррелей - до 441,359 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1963 тыс. баррелей и составили 239,26 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 1963 тыс. баррелей и составили 239,26 млн баррелей,... читать дальше

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По итогам 11 месяцев чистая прибыль по МСФО составила 165,4 млрд руб., говорится в сообщении группы на Лондонской фондовой бирже. В ноябре ВТБ заработал 17,8 млрд рублей чистой прибыли, что на 9% ниже результата октября. В годовом выражении прибыль группы в ноябре... В ноябре ВТБ заработал 17,8 млрд рублей чистой прибыли, что на 9% ниже результата октября. В годовом выражении прибыль группы в ноябре... читать дальше

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Цены на медь растут на фоне оптимизма относительно торговой сделки между США и Китаем, а также благодаря позитивной китайской статистике. При этом котировки завершают в плюсе шестую неделю подряд, чего не происходило с 2017 года. Крупные китайские производители меди... Крупные китайские производители меди... читать дальше

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Фондовые индексы США в самом начале торгов обновили рекордные максимумы на фоне роста бумаг технологических компаний, а затем перешли к разнонаправленной динамике По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы достигли новых пиков, при этом Nasdaq впервые в... По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы достигли новых пиков, при этом Nasdaq впервые в... читать дальше

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Доля ссуд с просроченными свыше 90 дней платежами в общем объеме однородных ссуд, предоставленных российскими банками физлицам, по состоянию на 1 декабря снизилась до 4,6% - минимального уровня с декабря 2012 года, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Максимум этого показателя... читать дальше

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